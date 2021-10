Scheiben an zwei Pkw eingeschlagen

Merchingen. Auf einem Schotterparkplatz in der Nähe von Merchingen wurden, vermutlich im Lauf von Donnerstag auf Freitag, zwei Pkw von Unbekannten erheblich beschädigt, so die Polizei. Der Parkplatz befindet sich wenige hundert Meter unterhalb von Merchingen und wird als Ersatz für den Park & Ride Parkplatz genutzt. An einem dort abgestellten grauen Ford Fiesta wurden der linke Außenspiegel abgerissen und sämtliche Scheiben eingeschlagen, an einem roten Audi A3 gingen die Heckscheibe und die Scheibe der Beifahrertüre zu Bruch. In beiden Fahrzeugen wurden zudem die Handschuhfächer durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ließ sich bislang nicht feststellen, da beide Fahrzeughalter noch nicht erreicht wurden. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Adelsheim unter Telefon, 06291/648770, entgegen.

