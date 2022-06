Schächte werden repariert

Hüngheim. Im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung, die dieses Mal in der „Alten Schule“ in Hüngheim stattfand, stand die Vorstellung der Idee und des Konzeptes des neu geplanten Quellenweges der in Trägerschaft der Katholischen Frauengemeinschaft des Dekanats Tauberbischofsheim. Einzelne Stationen hiervon sind auch im Stadtgebiet Ravensteins geplant (siehe weiteren Bericht auf der Seite).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weiterhin befasste sich das Gremium mit drei Bauanträgen sowie der Schachtregulierung in einzelnen Stadtteilen. Peter Maurer leitete in Vertretung von Bürgermeister Killian die Sitzung. Peter Maurer und Kämmerin Sandra Schöll erläuterten gemeinsam ersten Bauantrag zum Neubau eines Wohnhauses und Anbau des Dachgeschosses in Oberwittstadt. Der Ortschaftsrat hat dem Bauantrag bereits zugestimmt, der Gemeinderat folgte ebenfalls einstimmig.

Beim nächsten Punkt befasste sich das Gremium mit dem vorgelegten Bauantrag zum Umbau und Erweiterung eines Wohnhauses in Merchingen. Die Entscheidung des Ortschaftsrates steht allerdings noch aus. Der Gemeinderat stimmte dem Umbau und der Erweiterung einstimmig zu. Der Bauantrag zum Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses in Merchingen wurde von der Tagesordnung genommen, da sowohl Bürgermeister Ralf Killian als auch Bauamtsleiter Timo Behm in der Sitzung nicht anwesend waren und dem Gremium weitere Informationen zur Entscheidung fehlten.

Mehr zum Thema Ortschaftsrat Merchingen tagte Mehr Mehrfamilienhäuser in der Zukunft Mehr erfahren Gemeinderat Hartmut Ruck zum neuen Epplinger Ortsvorsteher gewählt Mehr erfahren

Peter Maurer erläuterte dann die geplanten Vergabearbeiten der geplanten Schachtregulierung die in diesem Jahr in den Stadtteilen Hüngheim, Erlenbach, Merchingen, Unterwittstadt und Ballenberg geplant sind.

Auf Vordermann bringen

Wie jedes Jahr, so Maurer werden die schadhaften Schächte und Straßeneinläufe wieder auf „Vordermann“ gebracht. Der Gemeinderat sprach sich jedoch dafür aus, den Stadtteil Oberwittstadt noch mit zu berücksichtigen und stimmte einstimmig dem vorgelegten Angebot der Firma Beck in Höhe von rund 28 854 Euro zu und erteilte den Auftrag.

Unter Punkt „Verschiedenes“ teilte Peter Maurer mit, dass der Kindergarten Merchingen am 15. August mit einer Gruppe den Betrieb aufnehmen wird. F