Rund 130 Autos haben jetzt Platz

Merchingen. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe (RP) wird seit Mitte September der Parken- und Mitfahren-Platz (P+M) an der Landesstraße L 515 zwischen Osterburken und Merchingen saniert und erweitert. Mehr als einen Monat früher als ursprünglich geplant, steht der P+M-Platz den Pendlern wieder zur Verfügung. Dies ist vor allem dem Umstand geschuldet, so das Präsidium in einer Pressemitteilung, dass in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Ravenstein ein Ersatzparkplatz zur Verfügung gestellt und somit die P+M-Anlage voll gesperrt werden konnte.

Der Parkplatz, der ausschließlich für Pendler zur Verfügung steht, die mit dem Pkw unterwegs sind, wurde deutlich aufgewertet. Ursprünglich noch vom damaligen Straßenbauamt Buchen angelegt, entsprach das Gelände nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Vor allem die Parkstände waren für moderne Fahrzeuge zu klein und auch der zunehmende Zuspruch von Pendlern, die sich als Fahrgemeinschaften auf den Weg machten, erforderte eine deutliche Aufwertung der Anlage.

Insgesamt stehen jetzt statt der bisherigen 70 Plätze rund 130 Parkplätze zur Verfügung. Die Fahrgasse wurde entsprechend der Richtlinien auf sechs Meter verbreitert und der Asphalt erneuert, um ein sichereres Ein- und Ausparken zu ermöglichen. Zwischen dem Waldgebiet und der P+M-Anlage wurde ein bestehender Zaun durch eine neue und dauerhaftere Konstruktion ersetzt.

Ökologischer Ausgleich

Um der Ökologie Rechnung zu tragen, wurden die Plätze versickerungsfähig ausgeführt. Als Ausgleich der Bautätigkeiten werden angrenzende Waldbiotope und die Bepflanzung im Parkplatzbereich aufgewertet. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 350 000 Euro und werden aus Bundesmitteln finanziert.

