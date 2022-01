Ravenstein geht weiteren Schritt bei Wasserversorgung

Oberwittstadt. Nach nur einer halben Stunde hatte der Gemeinderat in seiner ersten Sitzung im neuen Jahr, die erneut im Dorfgemeinschaftshaus Oberwittstadt stattfand, die zehn Punkte umfassende Tagesordnung abgearbeitet. Das war „rekordverdächtig“, sagte Bürgermeister Ralf Killian.

Im Mittelpunkt standen neben Bauanträgen die Aufhebung der Richtlinien zur Förderung von Familien mit Kindern beim Neubau, Modernisierung und Umsetzung von Wohnraum zur Eigennutzung und die Erwirtschaftung einer Konzessionsabgabe beim Eigenbetrieb „Wasserversorgung Stadt Ravenstein“ (siehe weiterer Bericht).

Wohnraum wird geschaffen

Bei den Bauanträgen gab Bauamtsleiter Timo Behm Erläuterungen. Ein Bauantrag befasste sich mit dem Neubau einer Geschäftshalle in Merchingen. Die gewerbliche Halle soll aus Kalkstein und Stahlbeton und das Dach in Holzkonstruktion errichtet werden. Dem Bauantrag, der alle Vorgaben erfüllte wurde einstimmig zugestimmt. Auch der Ortschaftsrat, der die Ansiedlung von Gewerbe begrüßte, hatte keine Bedenken wie Ortsvorsteherin Anne-Katrin Kämmer sagte. Bei weiteren Anträgen gab es ebenfalls Zustimmung, weil damit Wohnraum gewonnen werde.

Zum 1. Januar 2012 hatte der Gemeinderat, wie Kämmerin Sandra Schöll in ihrem Sachstandbericht zu diesem Punkt sagte, die Richtlinien über die Einführung einer Familienförderung beim Kauf eines Bauplatzes beziehungsweise beim Erwerb der Nutzbarmachung vom im Ortskern gelegenen Altbauten beschlossen.

Anreize schaffen

Ziel der Förderung war es zum damaligen Zeitpunkt, einen Anreiz für die Bautätigkeit für Familien zu schaffen und dabei besonders das Bauen oder Modernisieren im Bestand zu fördern. Zwischenzeitlich, so die Kämmerin, hat sich die Nachfrage im Baubereich deutlich positiv verändert, so dass eine Lenkung aus Sicht der Verwaltung nicht mehr er-forderlich ist. Die Förderung seit dem Jahre 2011 betrug bisher 53 300 Euro und hat sich in 2020 und 2021 enorm erhöht.

Mit Blick auf die anstehenden Investitionen im Bereich der Kinderbetreuung (Schule und Kindergarten) wird, schlägt die Verwaltung vor, das bestehende Förderprogramm zu beenden. Ohne Wortmeldung gab der Gemeinderat hierzu seine einstimmige Zustimmung.

Neue Website der Stadt

Unter Punkt „Verschiedenes“ teilte der Bürgermeister mit, dass die Luftfiltergeräte für den Kindergarten und die Schule zwischenzeitlich geliefert wurden. Zum Jahresbeginn hat die Stadt Ravenstein eine neue Website.

Die Ausschreibung für die Tiefbauarbeiten zum Anschluss an die nordost-württembergische Wasserversorgung soll am 9. Februar erfolgen. Als Submissionstag ist der 9. März vorgesehen.

Danach wird der Gemeinderat in der nächsten Sitzung über die Vergabe entscheiden. Die Bauzeit beträgt zwei Jahre und soll Ende 2023 abgeschlossen sein. Nachdem zwei Jahre der Genehmigung vergangen sind, beträgt die Umsetzung, so Killian, insgesamt vier Jahre. Nach zwei Wortmeldungen aus dem Gremium beendete der Bürgermeister bereits einer halben Stunde in „rekordverdächtiger Zeit“ wie er sagte, die Sitzung.

Ein nichtöffentlicher Teil schloss sich an. F