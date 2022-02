Ravenstein: Derzeit keine freien Bauplätze mehr in Ballenberg

Ballenberg. Im Neubaugebiet „Keltenring“ im Stadtteil Ballenberg sind aktuell bereits alle bestehenden Bauplätze bebaut. Auch bisher bestehende Baulücken im Ortskern wurden in der Zwischenzeit geschlossen, so dass derzeit keine freien Bauplätze mehr in Ballenberg mehr vorhanden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erschließung für 2022 geplant

Der Gemeinderat der Stadt Ravenstein hat daher im vergangenen Jahr die Überplanung des restlichen Baugebietes im Gewann „Keltenring“ auf der Grundlage eines bereits bestehenden Bebauungsplans aus den 80er Jahren beschlossen. Der Beginn der Bautätigkeiten für die Erschließungsstraße und für die erforderliche Infrastruktur ist noch für dieses Jahr vorgesehen.

Ganztägiger Arbeitseinsatz

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Auf einem Teil der Erweiterungsfläche standen noch alte und teilweise schon abgestorbene Bäume. Damit der Baubeginn auch in der Vegetationsphase erfolgen kann, wurden die Bäume in einem ganztägigen Arbeitseinsatz von den Mitgliedern des Ortschaftsrates und einigen freiwilligen Helfern gefällt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Baumstämme wurden entastet und die Wurzeln mit schwerem Baugerät ausgegraben.

Wurzeln ausgegraben

Die eingesetzten Maschinen wurden unentgeltlich für diese Arbeiten zur Verfügung gestellt, wofür sich Ortsvorsteher Clemens Walz bedankte. Natürlich war auch für die Verpflegung in der Arbeitspause gesorgt. Frisch gestärkt konnte dann der umfangreiche Arbeitseinsatz am frühen Nachmittag abgeschlossen werden.