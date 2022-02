Ratsbeschluss: Gebühren gehen nach unten

Oberwittstadt. In seiner Sitzung am Donnerstagabend im Dorfgemeinschaftshaus befasste sich der Gemeinderat mit der Vorstellung und Verabschiedung des Wirtschaftsplans Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ für das Jahr 2022, deren Zahlen Kämmerin Sandra Schöll vorstellte. Im Erfolgsplan 2022 sind Erträge von 451 600 Euro veranschlagt. Dabei handelt es sich um Erträge aus Wasserverkauf in Höhe von 436 600 Euro und sonstige Erträge von 15 000 Euro. Die Aufwendungen sind mit 424 300 Euro geplant. Es wird mit einem Jahresgewinn von 27 300 Euro gerechnet.

Der Vermögensplan 2022 sieht Einnahmen und Ausgaben von 1 806 000 Euro vor. Auf der Einnahmenseite sind neben dem veranschlagten Jahresgewinn und den Ab-schreibungen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 645 000 Euro sowie übrige Mittel aus den Vorjahren in Höhe von 757 400 Euro geplant. Zur Finanzierung der anstehenden Investitionen müssen voraussichtlich Darlehen in Höhe von 309 000 Euro neu aufgenommen werden.

Auf der Ausgabenseite sollen Darlehen planmäßig mit 100 000 Euro getilgt werden. Die Investitionen sind mit insgesamt 1 661 000 Euro geplant. Schwerpunkt der Investitionen wird wie Realisierung des Anschlusses an die nordost-württembergische Wasserversorgung mit rund 800 000 Euro sowie die Erschließung der Baugebiete in Ballenberg und Erlenbach und die Erweiterung des Gewerbegebietes „Rot“ sowie die Erneuerung von Wasserleitungen sein.

Schuldenstand steigt

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes wird voraussichtlich zum 31. Dezember auf rund 1 013 000 Euro anwachsen. Der Wirtschaftsplan wurde ebenfalls ohne Wortmeldung genehmigt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500 000 Euro festgesetzt.

Nach dem Beschluss des Haushaltsplanes für 2022 (die FN berichteten) befasste sich das Gremium mit der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung der Stadt. Hier gab es für die Bürger jeweils eine positive Meldung, denn in beiden Bereichen werden nach den neuen erfolgten Berechnungen die Gebühren sinken. Wie Kämmerin Sandra Schöll bei der Vorstellung der Neukalkulation sagte, wurden die Wasserverbrauchsgebühren letztmals zum 1. Januar 2017 neu festgesetzt. Die Betriebskosten unterliegen zwar den stetigen Kostensteigerungen, im Bereich der kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen) hat die Anpassung von Nutzungsdauern von Sachanlagen (Leitungsnetz) eine deutliche Reduzierung der Kosten zur Folge. Die Gebühren sind deshalb für den Bemessungszeitraum 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2023 von einem Fachbüro neu kalkuliert worden.

Im Ergebnis sollen, unter Beibehaltung der Höhe der Grundgebühren, die Verbrauchsgebühren gesenkt werden. Nachdem der Gemeinderat zum 1. Januar der Vereinbarung einer Konzessionsabgabe zwischen der Stadt und dem Eigenbetrieb und damit der Erwirtschaftung eines Betrages für den Kernhaushalt, zugestimmt hat, schlägt die Verwaltung, so die Kämmerin, auf der Grundlage der Gebührenkalkulation vor die Wasserverbrauchsgebühren von derzeit 3,61 Euro pro Kubikmeter rückwirkend zum 1. Januar auf 3,10 Euro pro Kubikmeter inklusive der Erwirtschaftung einer Konzessionsabgabe züzüglich der Mehrwertsteuer zu senken. Die Wasserversorgungssatzung vom 30. September 2015 wurde entsprechend geändert. Der Gemeinderat stimmte einstimmig zu.

Auch beim nächsten Punkt befasste sich der Gemeinderat mit dem Thema der Abwasserbeseitigung und der Neukalkulation der derzeit bestehenden Abwassergebühren, die letztmals ebenfalls zum 1. Januar 2017 neu festgesetzt wurden. Auch diese Gebühren sind von einem Fachbüro für den Bemessungszeitraum vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2023 neu kalkuliert worden. Nach der Kostenunterdeckung aus 2016 sind sowohl in 2017 als auch 2018 erhebliche Kostenüberdeckungen entstanden. Die Kostenunterdeckungen des Jahres 2016 sind nach Verrechnungsbeschluss des Gemeinderates in der Sitzung im Dezember 2021 mit jeweils einem Teilbetrag der Überdeckungen 2017 verrechnet und damit vollständig ausgeglichen worden.

Der Ausgleich der verbleibenden Kostenüberdeckungen soll, so Sandra Schöll, durch Einstellung in die Kalkulation erfolgen. Auf dieser neuen Grundlage wurden die Gebühren unter Einbeziehung der gebührenrechtlichen Ergebnisse vom Gemeinderat jeweils für den Bemes-sungszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 folgendermaßen beschlossen: Schmutzwassergebühr von derzeit 3,98 Euro pro Kubikmeter auf 3,89 Euro, die Niederschlagswassergebühr von derzeit 0,67 Euro auf 0,64 Euro pro Quadratmeter. Diese Gebühren gelten auch für den Bemessungszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023. Der Gemeinderat stimmte einstimmig zu. F