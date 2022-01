Rat stimmt für eine Konzessionsabgabe

Oberwittstadt. Die Stadt Ravenstein schlägt rückwirkend zum 1. Januar 2022 einen neuen Weg ein, denn einstimmig hatte der Gemeinderat die Einführung einer Konzessionsabgabe für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung der Stadt“ beschlossen. Hierbei handelt es sich um eine Abgabe für die Benutzung der öffentlichen Verkehrsflächen zum Bau und zur Unterhaltung von Leitungen und Anlagen.

Dieses Thema, so Bürgermeister Ralf Killian, wurde bereits in der letzten nichtöffentlichen Sitzung vorberaten. Den Sachverhalt erläuterte Kämmerin Sandra Schöll, die sagte, dass die Wasserversorgung ein wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde ist und diese sind so zu führen, dass der öffentliche Zweck erfüllt wird und einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen soll.

Fremdkapitalzinsen

Im Gegensatz zur Abwasserbeseitigung, wo das gesamte Anlagenkapital verzinst wird, werden im Eigenbetrieb nur die tatsächlichen Fremdkapitalzinsen ergebniswirksam, was im Ergebnis bedeutet, dass die Wasserversorgung aus Haushaltsmittel subventioniert wird, wenn keine Gewinne erzielt werden.

Juristische Entscheidung

Von wesentlicher Bedeutung für weitere Überlegungen ist jedoch die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zum Thema „Neueinführung der Konzessionsabgabe“, wonach bei der Wasserversorgung als auch ohne Ausnahmegenehmigung eine Konzessionsabgabe innerhalb der zulässigen Höchstsätze an die Gemeinde abgeführt werden kann. Diese betragen zehn Prozent des Umsatzerlöses von Normalabnehmern und 1,5 Prozent des Umsatzerlöses von Sonderabnehmern. Voraussetzung für die Einführung einer Konzessionsabgabe, so die Kämmerin, ist die Erwirtschaftung eines steuerpflichtigen Mindestgewinns. Steuerrechtlich ist zudem eine solche Abgabe zulässig, wenn ein jährlicher Mindestgewinn von 1,5 v.H. des Sachanlagevermögens nicht unterschritten wird.

Ertragssituation verbessern

Nachdem die Gemeinde darauf angewiesen ist, die Ertragssituation im Verwaltungshaushalt nachhaltig zu verbessern, biete sich hierfür die Entrichtung einer Konzessionsabgabe an der Wasserversorgung an die Gemeinde an, sagte Sandra Schöll bei der Vorstellung im Rat abschließend.

Nachdem sich das Gremium bereits nichtöffentlich sehr intensiv mit dem Thema befasst hatte, stimmte der Gemeinderat bei der Sitzung der von der Verwaltung vorbereiteten Vereinbarung mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt zu, die rückwirkend zum 1. Januar 2022 in Kraft tritt. F