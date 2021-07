„PräsiCup“ veranstaltet

Ravenstein. Auf der Anlage des Golfclub Kaiserhöhe fand am Samstag, 17. Juli, der zweite „PräsiCup“ statt. Wie im vergangenen Jahr wurden die gesamten Netto-Turniereinnahmen für einen karitativen Zweck gespendet.

Bei schönem Wetter startete das voll besetzte Turniere für die Spieler um 11 Uhr in zwei Kategorien. Am Abschlag 1 begannen die Golfer die zu einem vorgabewirksamen Einzelzählspiel antraten, an Bahn 10 wurde der „klassische Texas-Scramble“ gestartet.

Nach der Runde gab es für alle Teilnehmer auf der Terrasse des Clubhauses großartiges Fingerfood vom Clubrestaurant „Valle Verde“ mit Prosecco und Freibier vom Fass. Um 18.30 Uhr eröffnete Präsident Peter Schäfer das italienische Buffet mit einer großen Auswahl mediterraner Köstlichkeiten. Bei der anschließenden Siegerehrung durften sich die Gewinner über attraktive Preise freuen. Die Brutto-Wertung der Herren gewann Stefan Maysack, bei den Damen triumphierte Sibille Schumacher. Sieger im Scramble wurde das Duo Evelyn Brandel und Steffen Grünewald. Besonderen Grund zur Freude hatte Gabriele Naumer, die Leiterin der Unicef-Arbeitsgruppe Heilbronn. Die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes konnte einen Spendenscheck in Höhe von 2100 Euro entgegennehmen. Gabriele Naumer leitet die regionale Vertretung von Unicef seit mehr als zwanzig Jahren und bedankte sich in ihrer Ansprache.

Unicef ist das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (United Nations Children’s Fund). Der Auftrag von Unicef ist es, die Kinderrechte für jedes Kind zu verwirklichen, unabhängig von seiner Hautfarbe, Religion oder Herkunft.

