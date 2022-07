Pkw kollidiert in Ravenstein mit Motorrad

Ravenstein. Lediglich Sachschaden entstand bei einem Unfall am Montag gegen 10.45 Uhr auf der Bundesstraße 292 im Bereich der A 81 bei Osterburken. Ein 58-jähriger Motorradfahrer wollte von der Bundesstraße aus nach links auf die Landstraße in Richtung Oberkessach abbiegen. Beim Abbiegevorgang wurde der Yamaha-Fahrer offenbar von einer 73-jährigen VW-Fahrerin übersehen, die von der Landstraße nach links auf die Bundesstraße abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

