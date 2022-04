Partnerschaft ein Eckstein des Friedens

Osterburken. Der Verein der Freunde der Städtepartnerschaft Hondschoote – Osterburken hielt im Römermuseum seine reguläre Mitgliederversammlung ab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der bisherige und neue Kovorsitzende Dr. Ernst Seibold eröffnete die Versammlung mit einer kurzen Ansprache zum Frieden sichernden Zweck der Städtepartnerschaft. Gerade in Zeiten, in der der Krieg wieder in aller Munde ist, stelle das Konzept der Städtepartnerschaft den kompletten Gegenentwurf dar. Nach drei blutigen Kriegen, deren Grausamkeit von einem zum andern nur noch wuchs, vermochten die beiden Nationen Frankreich und Deutschland, sich die Hände zur Versöhnung zu reichen. Aber der Kontakt sollte nicht allein auf politischer Ebene aufgenommen werden, sondern alle Lebensbereiche durchdringen.

Wichtiges Instrument

Ein wichtiges Instrument war und ist die Städtepartnerschaften. „Denn wer einmal gemeinsam gelebt, gefeiert, getrauert, geliebt und gehofft hat, hat es unendlich viel schwerer, den anderen zu hassen.“ Die deutsch-französische Aussöhnung sei weltweit ein Beispiel für eine gelungene Aussöhnung, die leider noch viel zu wenige Länder in ähnlichen Konstellationen beschritten hätten. Aber wie jede Freundschaft sei sie dann gefährdet, wenn man sie als normal, gegeben, selbstverständlich ansieht. Freundschaft müsse gepflegt werden, sie stelle eine ständige Aufgabe dar, schloss Dr. Seibold.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der 22 Jahre lang als Vorsitzender das Leben des Vereins maßgeblich und erfolgreich führende Ralf Egenberger konnte krankheitshalber selbst nicht an der Sitzung teilnehmen, ließ es sich aber nicht nehmen, per Brief seinen Abschied zu nehmen, der vom Vorstandsmitglied Michael Pohl vorgetragen wurde.

Tiefe Verbundenheit

Darin unterstrich Egenberger seine tiefe Verbundenheit zum Verein und zur deutsch-französischen Partnerschaft. Die Aufgabe als Vorsitzender „hat mein Leben und das meiner Familie bereichert und war mir nie eine Last, sondern eine Ehre und eine Freude.“ Sicherlich eine Krönung seiner langen Tätigkeit war die Verleihung der Ehrenbürgerwürde, die er 2019 in Hondschoote neben Bürgermeister Jürgen Galm und Dr. Ernst Seibold erhielt.

Er bedauerte, dass durch die Pandemie in den letzten zwei Jahren kein Treffen mehr stattfinden konnte, und gedachte in Dankbarkeit der vielen freundschaftlichen und engagierten Beziehungen zwischen den Familien, namentlich den Familien Montel, Bouchéry und Papineau. Er erinnerte in seinem Brief an die Vereinsidee, „die Idee der Freundschaft und Verständigung zwischen den Völkern zu leben und danach zu handeln“, eine Idee, die angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine aktueller wie schon lange nicht mehr ist.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Von diesem Brief sichtlich emotional ergriffen, verzichtete Dr. Seibold auf einen längeren Tätigkeitsbericht des Vorstands, der ja bereits im Oktober 2021 im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gegeben wurde. Er teilte mit, dass nach einem Beschluss des Vorstands Ralf Egenberger anlässlich des Besuchs aus Hondschoote zum Ehrenpräsidenten ernannt wird.

Er übergab das Wort der Kassenwartin Gerhild Miksch, die trotz der Pandemie eine positive Entwicklung des Vereinsvermögens verzeichnen konnte.

Der Kassenprüfungsbericht fiel dementsprechend auch unproblematisch aus. In diesem Rahmen dankte Dr. Seibold den beiden Prüfern Christel Bauer und Udo Helbig für ihr jahrzehntelanges Engagement und übergab den Anwesenden ein kleines Präsent.

Für die Entlastung des Vorstands und die Neuwahlen des Vorstandsteams übernahm Bürgermeister Jürgen Galm die Funktion des Wahlleiters. Die beiden Kovorsitzenden Elke Ander und Dr. Seibold hatten sich bereiterklärt, ihr Amt weiterhin fortzuführen. Die Wahl erfolgte sodann einstimmig. Elke Ander übernahm dann das weitere Wahlverfahren.

Wahlen zum Vorstand

Kassenwartin Gerhild Miksch und Michael Pohl als Referent für Öffentlichkeitsarbeit wurden ebenfalls in ihren Funktionen einstimmig wiedergewählt. Nachdem Elke Ander das Amt der Schriftführerin seit Beginn der Vereinsgründung innehatte, war das Amt des Schriftführers neu zu besetzen. Als neue Schriftführerin wählten die Mitglieder Andrea Walzenbach. In den erweiterten Vorstand wurden berufen: Anja Traste-Matee (Vertreterin der Schule am Limes) Christian Göckel (Vertreter des GTO) Klaus Heck (Vertreter der FFW) Lothar Jahn (Vertreter der DLRG) Dieter Horn (Vertreter des Musikvereins).

In beratender Funktion: Susanne Winckel, Bernhard Six. Zu Kassenprüfern wurden Klaus Vogel und Edgar Wagner gewählt.

Bürgermeister Jürgen Galm freute sich, mit einem Team, das wohlbekannte Personen und neue, engagierte Mitglieder aufweist, einen funktionierenden Verein zur Unterstützung der Stadt bei der Verschwisterung an der Seite zu haben. Er erinnerte daran, dass die Städtepartnerschaft wohl Angelegenheit der Stadt sei, aber mit dem Städtepartnerschaftsverein auf eine gut funktionierende Unterstützung aufbauen könne.

Er wünschte dem neuen Vorstand viel Erfolg bei den zukünftigen Unternehmungen. Seine Freude galt auch dem Besuch, der nach zweieinhalb Jahren Pause jetzt wieder stattfinden soll.

Arbeit gewürdigt

Er bedankte sich insbesondere bei Ralf Egenberger für die geleistete Arbeit in den vergangenen 22 Jahren, den übrigen Vorstandsmitgliedern und allen, die sich für die Städtepartnerschaft einsetzen und begeistern.

Unter dem Punkt Verschiedenes stellten Elke Ander und Michael Pohl das Programm des geplanten Besuchs Ende Mai in Osterburken vor.

Dr. Seibold beschloss schließlich die Sitzung mit einem erneuten Aufruf, die deutsch-französische Freundschaft in wachem Gedächtnis zu halten, damit sie auch zukünftig als wichtiger Eckstein des Friedens in Europa gelten kann.