Nistkästen für die Artenvielfalt

Merchingen. Der Vizepräsident des Golfclubs Kaiserhöhe Bernd Otterbach stieg im angrenzenden Waldstück auf die Leiter, um den ersten von 40 Nistkästen am Baum anzubringen. Zu dieser besonderen Aktion waren neben Clubpräsident Peter Schäfer, Marketingleiter Armin Züll, zuständig für Artenvielfalt und Biodiversität, sowie der Vorsitzende der Nabu-Gruppe Bauland Süd Helmut Haber ( Adelsheim) gekommen.

Mit diesem Projekt fördert der Golfclub die Artenvielfalt von Insekten und Kleintieren auf ihrer mehr als 100 Hektar großen Golfanlage. Wie Helmut Haber sagte, habe er 40 Nistkästen in verschiedenen Größen und für verschiedene Tierarten nach Vorlage eines Jägers zusammen mit Wolfgang Schork mit viel Zeitaufwand in Eigenarbeit gebaut, um so der Artenvielfalt auf der Golfanlage Rechnung zu tragen.

Armin Züll freute sich über die besondere Initiative von Helmut Haber, die man von Seiten des Präsidiums sehr unterstütze und für das großartige Engagement dankte. Auch die Golfanlage hier auf der Kaiserhöhe trägt in unterschiedlicher Form und Intensivität zum Erhalt der Umwelt bei.

So wurden vor Ort im Rahmen von Projekten für Insekten und Kleintiere in den Randbereichen weitere Streuobst- und Blumenwiesen angelegt sowie Totholzflächen geschaffen und Insektenhotels aufgestellt. Jetzt ist man mit der Ausbringung von Nistkästen ein weiteres wichtiges Projekt angegangen.

Golfclub-Präsident Peter Schäfer bezeichnete die Aktion „toll“ und wichtig um auch die Artenvielfalt der verschiedenen Tierarten zu erhalten.

Diese gute Sache möchte der Verein selbstverständlich unterstützen. Auch er lobte die Initiative des Nabu-Vorsitzenden. Die restlichen Nistkästen sollen in den nächsten Tagen auf Bäumen auf dem Golfplatzgelände angebracht werden. F