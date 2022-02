Neues Fahrzeug für den Bauhof

Sindolsheim. Der Bauhof der Gemeinde Rosenberg erhält ein neues, aber kein Elektrofahrzeug. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend in der Mehrzweckhalle.

Das derzeitige Fahrzeug, ein Opel-Combo, wurde im Herbst 2008 als Jahreswagen angeschafft und hat zwischenzeitlich ein Alter von 14 Jahren erreicht. Es soll nunmehr, wie Bürgermeister Ralph Matousek informierte, durch ein gleiches Fahrzeug mit der Funktion eines kleinen Kastenfahrzeuges ersetzt werden. Die Gemeindeverwaltung hat Angebote der Marken Volkswagen und Opel eingeholt. Die Angebote für ein Fahrzeug mit Verbrennermotor (Diesel) liegen bei einem VW-Caddy bei 27 596 Euro und einem Opel Combo bei 23 327 Euro. Dieses Fahrzeug wäre auch als Elektro-Fahrzeug erhältlich. Es gebe aber für Gemeinden keine Förderung für die Anschaffung eines solchen Fahrzeuges. Es wäre jedoch in der Elektrovariante für die vorgesehenen Aufgaben innerhalb der Gemeinde geeignet, ist aber gegenüber der Dieselvariante um 11 159 Euro teurer und beträgt 34 386 Euro.

Die Gemeinde sollte, so Matousek, in der Gesellschaft eine Vorbildfunktion wahrnehmen und in die Elektromobilität einsteigen. Die Wirtschaftlichkeit ist jedoch wegen der fehlenden Rahmenbedingungen und Förderung nicht gegeben. Die Verwaltung schlug deshalb vor, das Fahrzeug wieder als Verbrenner anzuschaffen. Mit diesem Vorschlag, so Gemeinderätin Susanne Grimm könne sie sich nicht anfreunden. Gemeinderat Ulrich Herrmann sprach sich jedoch für die Anschaffung eines Dieselfahrzeuges aus. Nach einer kurzen Diskussion stimmten drei Gemeinderäte für die Elektrovariante und acht für das Dieselfahrzeug. Der Gemeinderat vergab den Auftrag an das Autohaus Nenninger. Die Lieferung wird Ende des Jahres erfolgen. Die Maßnahme ist im Haushalt 2022 finanziert. F

