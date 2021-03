Oberwittstadt. Eine umfangreiche Tagesordnung beschäftigte den Ortschaftsrat Oberwittstadt bei seiner Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus. Ortsvorsteher Erhard Walz eröffnete das Treffen mit einem Gruß an Bürgermeister Ralf Killian, Gemeinderat Klaus Schmitt, Marvin Schwab als Vorsitzenden des Jugendhauses sowie an Fabian Amend vom Fachbereich Flurneuordnung und Landentwicklung des Landratsamtes, die ebenso an der Sitzung teilnahmen wie interessierten Zuhörer.

AdUnit urban-intext1

Die Tagesordnung wurde danach um den Punkt „Baumpflanzaktion am Spielplatz“ ergänzt.

In der Fragestunde der Einwohner bemängelte ein Zuhörer, dass die Eltern der Kindergartenkinder beim Abholen ihrer Kinder zu weit im Weg parken zwischen dem Verbindungsweg Schillingstädterstraße in Richtung Schwabhäuserstraße. Dort bestehe ein erhebliches Unfallrisiko, wenn größere Fahrzeuge vorbeifahren. Es wurde vorgeschlagen, auf dem Parkplatz eine Begrenzung anzubringen.

Weiter wurden die desolaten Feldwege angesprochen. Bürgermeister Killian schilderte die finanzielle Situation der Gemeinde und bat um etwas Geduld. Ortsvorsteher Walz gab bekannt, dass Oberwittstadt im Jahre 2022 mit dem Feldwegprogramm der Stadt an der Reihe sei. In diesem Zuge werden Feldwege instandgesetzt, bis die bewilligten Mittel aufgebraucht sind.

AdUnit urban-intext2

Ein Bürger bemängelte den zu kleinen Abfallbehälter am Spielplatz, der des Öfteren durch die Mitarbeiter des Bauhofes zu leeren sei. Ebenso soll vor der Rutsche eine Bank aufgestellt werden, was Ortsvorsteher Walz zusicherte.

Grüngutplatz geplant

Beim nächsten Tagesordnungspunkt informierte Walz aus dem Gemeinderat. So sei ein neuer Grüngutplatz am Wasserhochbehälter in Merchingen geplant. Außerdem sei die Brücke bei Erlenbach bis Mitte des Jahres gesperrt. Der Förderantrag für die Benno-Rüttenauer-Straße und den Dorfplatz wurde gestellt. Sollte die Förderung bewilligt werden, ist der Baubeginn für Mitte bis Ende 2022 geplant, so Walz weiter. Außerdem wurden die Kindergartenbeiträge bis auf Weiteres ausgesetzt (die FN berichteten).

AdUnit urban-intext3

Wie Ortsvorsteher Walz berichtete, stehen für den Ortsteil Oberwittstadt fünf neue Bänke zur Verfügung, die bei guter Witterung aufgestellt werden sollen. Als Standorte wurden festgelegt: Die Hebelstraße beim Bildstock, die Brentanostraße am Feldkreuz, der Fontaneweg am „Steinig“ am Feldkreuz in Richtung Kapelle, im Spielplatz an der Rutsche und am Radweg.

AdUnit urban-intext4

Stefan Weber informierte den Ortschaftsrat, dass Mitte April die lang ersehnten Spielgeräte – Seilbahn und Sonnensegel – angeliefert werden. Der Aufbau solle bald erfolgen, wobei die Standorte noch festgelegt und die Fundamente ausgehoben werden müssen, damit der Aufbau ohne Verzögerung erfolgen kann. Zur Unterstützung des Aufbaus hat sich der Jugendraum Oberwittstadt bereiterklärt. Der marode Baum an der Sitzbank im Spielplatz musste gefällt werden. Es wird eine Winterlinde gepflanzt, deren Bestellung über die Gemeinde veranlasst wurde. Sobald dieser geliefert wird, wird er eingepflanzt.

Ein weiteres Thema war die Angleichung des Oberbodens in der Hebelstraße. Die Anlieferung erfolgt durch die Firma Schweikert. Sobald das Material da ist, wird der Ortschaftsrat den Boden ausgleichen, Rasen einsäen und eine Blumenwiese anlegen. Die Arbeiten werden durch Ortsvorsteher Walz organisiert.

300 Verträge mit BBV geschlossen

Beim nächsten Punkt informierte der Ortsvorsteher zu den in der Stadt festgelegten Bodenrichtwerten und Bauabschnitten. Bürgermeister Killian stellte anhand einer Präsentation die Festlegung der Bodenrichtwerte. Im Ort gelten 23 Euro, im „Ehemaligen Kürle“ 45 Euro, in der Wilhelm Buschstraße 40/60 Euro und in der Lessingstraße 45 Euro.

Weiter informierte Walz, dass in Ravenstein bereits fast 300 Verträge der BBV zur geplanten Breitbandversorgung abgeschlossen sind. Das Soll von 273 Verträgen sei erfüllt. Alle Aussiedlerhöfe werden mit angeschlossen werden.

Zum Schluss der Sitzung informierte Walz über die geplanten Maßnahmen im Rahmen der Dorfflurneuordnung Ortslage Oberwittstadt. Im Kreuzungsbereich Goethestraße/Lessingstraße werden Kanalanschlüsse hergestellt. In der Herderstraße müssen noch Angleichungen an den Grundstücken vorgenommen werden.

Die Maßnahmen in der Lessingstraße gehen mit dem Bau der Anschlüsse am Abwasserkanal weiter, so dass die vorgesehene Asphaltierung der Straße Mitte Juni durchgeführt werden soll. Gleichzeitig soll mit dem Bauabschnitt vier der Kirchenvorplatz fertiggestellt werden. Auch hier soll der Asphalteinbau bis Mitte Juni 2021 erfolgen.

Für den Kindergarten „Entdeckerzwerge“ in Oberwittstadt wer-den dringend Unterstellmöglichkeiten für ihre Spielgeräte gesucht. Die zukünftigen Besprechungen der Flurneuordnung sollen im Dorfgemeinschaftshaus stattfinden.

Unter den Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ gab Stefan Weber bekannt, dass er aus privaten Gründen im April und Mai sein Amt nicht ausüben könne. Ortsvorsteher Erhard Walz ist vom 8. bis 29. April nicht anwesend.

Die Gesamtzahl der Asylbewerber in Ravenstein bezifferte der Ortsvorsteher auf 30, vor Ort sind tatsächlich 19 Personen. F