Merchingen. Bei ihrem Besuch in Ravenstein zusammen mit Gemeinderat und SPD-Kreisvorstandskollegen Michael Deuser betrat die SPD-Landtagskandidatin Dr. Dorothee Schlegel zuerst die Baustelle der schon im Mai 2021 bezugsfertigen Pflegeeinrichtung mit Blick über Merchingen. Der Geschäftsführer des Familienunternehmens Dominik Baier öffnete die noch provisorischen Türen – bei all dem Staub durch die Innenarbeiten tat das Tragen der Maske einen doppelten Dienst.

Ein Viertel der Plätze belegt

60 Einzelzimmer wird die privat geführte Einrichtung anbieten. Davon haben jedoch auf den vier Wohnbereichen jeweils zwei Zimmer Durchgangstüren, so dass auch für Ehepaare ein gemeinsames Wohnen möglich sein wird. „Ein Viertel der Plätze ist schon vorab belegt worden“, so Baier.

Auf Nachfrage teilte er mit, dass Kurzzeit- und Verhinderungspflegeplätze zur Verfügung gestellt werden, um den interessierten Gästen eine Möglichkeit zu geben, in Etappen das Haus kennenzulernen. Mitten im künftigen Café wurde diese Begegnungsmöglichkeit hervorgehoben, die für die Bewohner und die Gemeinde ein willkommenes Angebot darstellen wird. „Denn es gibt derzeit kein Café im Ort“, so Deuser.

Dr. Dorothee Schlegel, die als Seniorenpolitikerin im Bundestag engagiert war, ist es wichtig, dass neben stationären und ambulanten Einrichtungen eine gute Pflegeberatung, auch für pflegende Familienangehörige, stattfindet. Durch die beiden Pflegestützpunkte im Kreis sind Strukturen entstanden, die helfen können, rechtzeitig die bestmögliche Lösung für ältere Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, zu finden. Drei von vier Menschen können Zuhause gepflegt werden. Gleichzeitig ist es gut, wohnortnah ein Haus zu bekommen, das den Ravensteinern ermöglicht, fast Zuhause wohnen zu bleiben und soziale Kontakte weiterhin pflegen zu können, auch auf der nahe gelegenen Alla Hopp-Anlage.

Die Einrichtung, wie bei der Besichtigung des Rohbaus schon zu sehen war, wird vier Aufenthaltsräume haben und in Wohngruppen aufgeteilt sein. Therapien sollen im Haus angeboten werden und vor allem soll im Haus täglich frisch gekocht werden, so führte Geschäftsführer Baier, selbst aus dem Hotel- und Gaststättenfach, aus. Fachkräfte werden schon ab April im Haus sein, damit pünktlich im Mai die Türen des Hauses geöffnet werden können.

Entlastung für Familien

Derzeit arbeiten über 70 Personen auf der Baustelle Hand in Hand, die großenteils auch die Häuser in Höpfingen und Mudau mit aufgebaut haben. Durch die hervorragende Arbeit und Betreuung durch den Bauleiter Thorsten Goldbach war es möglich, in so kurzer Bauzeit das Projekt auf den jetzigen Stand zu bringen. „Wir arbeiten gerne mit guten Teams weiter“, so Baier am Ende des Rundgangs.

Deuser und Schlegel bedankten sich für das Gespräch, bei dem die Zunahme der älteren Bevölkerung im Landkreis ebenso angesprochen wurde wie die Tatsache, dass es auch entlastend für Familien sein kann, zu pflegende Angehörige in der Nähe gut versorgt zu wissen. Im Rathaus angekommen, begrüßte Bürgermeister Ralf Killian die beiden Gäste.

Seit einem Jahr im Chefsessel sei er in seinem Amt gut angekommen. Die Herausforderungen seien zahlreich, sowohl aufgrund der Pandemie, in der vor allem der Kontakt zu den Bürgern und Vereinen fehle, als auch aufgrund der Aufgaben, die nur mit Hilfe des Landes und staatlichen Fördergeldern zu stemmen seien. Schlegel erfuhr, wie wichtig die bisherigen Netzwerke und früheren Arbeitsgebiete seien, um schneller Entscheidungen treffen zu können.

Killian sprach sich sehr dafür aus, die Jugendarbeit der Vereine stärker zu unterstützen. Hierin ist er sich mit der Sportkreisvorsitzenden Dr. Schlegel absolut einig. „Wenn die Vereine zur Chefsache werden, dann fördert dies den Zusammenhalt auch in Gemeinden mit mehreren Ortsteilen“.

Deuser ist eben dieses Zusammenwachsen der Ravensteiner Ortsteile ein Herzensanliegen. „Das Gespräch wird fortgesetzt“, waren sich alle drei einig. Denn die Herausforderungen bedürfen eines guten Miteinanders auf allen politischen Ebenen, auch des Landes.