Neue Dachformen in Betracht ziehen

Merchingen. Die Ortsvorsteherin von Merchingen, Anne-Katrin Kämmer, regte in der vergangenen Gemeinderatssitzung von Ravenstein an, dass sich die Gemeinde grundsätzlich mit den Dachformen in den Bebauungsplänen von Ravenstein befassen sollte und nicht nur, wie berichtet, mit dem Bebauungsplan von Hüngheim. „Neben dem Aspekt, dass für ein Pultdach weniger Material gebraucht wird und somit weniger Ressourcen verbraucht werden, ist es auch kostengünstiger“, sagt sie. Das sei in Anbetracht der extrem gestiegenen Baukosten für viele Häuslebauer bei der Planung ein wichtiger Faktor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zudem biete ein Pultdach mehr Wohnraumfläche und Tageslicht und sei mit der größeren Dachfläche ideal für Photovoltaik- oder Solaranlagen. Im Zeichen des Klimawandels sei es sehr wichtig, mit neuen Dachformen energetisches Bauen zu unterstützen, wozu auch der Einsatz von Solaranlagen zähle. „Daher sollte man sich neuen Dachformen öffnen und an den Vorgaben in den zum Teil sehr veralteten Bebauungsplänen in Ravenstein nicht starr festhalten“, so die Ortsvorsteherin.