Nach Zusammenschluss mit Unterwittstadt mitgliederstärkste Abteilungswehr

Ballenberg. Die Jahreshauptversammlung der Feuerwehrabteilung Ballenberg fand am Sonntag statt. Nach der Begrüßung durch Abteilungskommandant Markus Gramling sowie dem ehrenden Totengedenken ließ Schriftführer Daniel Straßwiemer die Tätigkeitsberichte für die Jahre 2019 bis 2021 folgen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bemerkenswerte Einsätze waren ein Flächenbrand in Hüngheim, ein Autounfall in Ballenberg, ein Autounfall bei Erlenbach sowie ein Scheunenbrand im Schollhof.

Ehrungen und Beförderungen bei der Ballenberger Abteilungswehr Da die letzte Jahreshauptversammlung 2019 stattfand, wurden entsprechend viele Floriansjünger geehrt. Hier die Übersicht: 15 Jahre: Daniel Straßwiemer, Michael Gulden, Johannes Adelmann, Christian Möhler, Andreas Rüttenauer. 40 Jahre: Klaus Retzbach, Arno Thren. 65 Jahre: Hermann Falkenberger, Josef Stang, Siegfried Hornung. Befördert wurden: Feuerwehrmann auf Probe zum Feuerwehrmann: Dennis Nuber, Benedikt Specht, Melanie Glattbach; Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann: Tobias Glattbach, Simon Hornung, Erik Müller, Raphael Specht, Ralf Straßwiemer, Thimo Oechsner; Oberfeuerwehrmann zum Hauptfeuerwehrmann: Tilo Fackelmann, Michael Gulden, Wolfgang Hornung, Hartmut Lang, Klaus Retzbach, Daniel Straßwiemer, Tobias Blatz. Die „neuen“ Kameraden, welche in der Zwischenzeit der Feuerwehrabteilung beitraten: Dennis Nuber, Benedikt Specht und Melanie Glattbach.

Etwas Besonderes waren auch die Corona-Maßnahmen: So waren im Jahr 2020 für etwa fünf Monate Übungen und sonstige Aktivitäten untersagt. Ab August 2020 durften die Aktiven unter Auflagen in festen Übungsgruppen ihre Fertigkeiten trainieren. Ergänzend gab es virtuelle Online-Übungen mit Videokonferenz. Erwähnenswert war laut Straßwiemer auch, „dass wir als Feuerwehr keine Schachtreinigung mehr durchführen dürfen. Es bedarf nun speziell ausgebildeter Fachkräfte.“

Mehr zum Thema Abteilungswehr Adelsheim 2022 wurde bereits 39 Mal ausgerückt Mehr erfahren

In Summe hatte die Abteilungswehr in den Jahren nach der letzten Jahreshauptversammlung 45 Übungen, 16 Einsätze sowie 17 Arbeitseinsätze (inklusive Feste).

Aufgrund eines neuen Sachverhaltes musste auf ein paar Tätigkeiten aus dem Jahr 2022 vorgegriffen werden: Da in der Feuerwehr-Abteilung Unterwittstadt keine Person mit der nötigen Voraussetzung für das Amt des Abteilungskommandanten und dessen Stellvertreters zur Verfügung steht, wurde auf die Empfehlung des Bedarfsplans die Zusammenschließung der beiden Abteilungswehren Unterwittstadt und Ballenberg in Betracht gezogen.

Dazu trafen sich am im Juni zum ersten Mal die beiden Ausschüsse und definierten vorab einzelne Punkte, welche für den Zusammenschluss zu klären sind. Am 6. Oktober wurde der Beschluss für die Zusammenlegung der beiden Abteilungswehren einstimmig gefasst. Der Gesamtausschuss der Feuerwehr Ravenstein stimmte am 17. Oktober ebenfalls für die Zusammenschließung. Somit muss nur noch der Gemeinderat eine entsprechende Satzungsänderung beschließen. In der dieser Jahreshauptversammlung vorausgegangenen Jahreshauptversammlung der Abteilungswehr Unterwittstadt wurde die Auflösung und die Zusammenlegung mit der Abteilungswehr Ballenberg bekannt gegeben.

Den Kassenbericht erstattete Matthias Weber. Die mit Abstand höchsten Einnahmen wurden durch Christbaumverkäufe erzielt. Der Kassenstand änderte sich von 16 888 auf 15 540 Euro.

Da Weber seine Tätigkeiten als Kassenwart beendet, gab er einen Rückblick über die letzten 17 Jahren seiner Amtszeit. Trotz einiger größerer Ausflüge habe es letztlich eine Steigerung des Kassenstandes gegeben. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Die Ehrungen (siehe weiteren Bericht) führten Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr, H. Genzwürker vom Kreisfeuerwehrverband, Stadtkommandant Christian Albrecht und Bürgermeister Ralf Killian durch.

Die ersten beiden Wahlen – die des Abteilungskommandanten und dessen Stellvertreters – wurden geheim abgehalten. Es gab 41 Stimmberechtigte. Die Ergebnisse: Abteilungskommandant: Marius Lang (38 Stimmen); Stellvertreter Tobias Glattbach (35).

Jeweils einstimmig gewählt wurden im Anschluss: Schriftführer: Daniel Straßwiemer, Kassenwart: Erik Müller; Ausschuss: Johannes Adelmann (eine Enthaltung), Raphael Specht, Tobias Gulden (Beisitzer), Jonathan Specht (Beisitzer), Raphael Specht (Gesamtausschuss); Kassenprüfer: Michael Gulden und Tobias Weber.

2022 steht noch folgendes an: Am 7. November ist die Kerwe-Übung mit anschließendem Beisammensein im Spall. Darüber hinaus ist im November noch die Hydrantenkontrolle durchzuführen. Im Dezember wird wieder ein Christbaumverkauf durchgeführt.

2023 ist geplant, mit den Kameraden aus Unterwittstadt zusammenzuarbeiten und den Vorplatz der Zehntscheune, in welcher auch das Gerätehaus untergebracht ist, auszugestalten. Darüber hinaus wollen die Aktiven die Wasserentnahmestellen an der Hasselbach sichten und ertüchtigen.

Als Termine wurden genannt: 30. April: Mai-Fest; 16. und 24. Mai AGT-Stecke Walldürn.

Grußworte sprachen neben H. Genzwürker vom Kreisfeuerwehrverband auch Stadtkommandant Christian Albrecht, Bürgermeister Ralf Killian sowie Ortsvorsteher Clemens Walz.

Im letzten Tagesordnungspunkt ging Marius Lang auf die Statistik ein. So konnte die Abteilung Ballenberg 2021 auf 35 Kameraden mit Truppmann 1, 34 Sprechfunker, 15 Maschinisten, 15 Atemschutzgeräteträger, zwölf Truppführer, drei Gruppenführer und 15 Kameraden mit dem Leistungsabzeichen in Bronze zurückgreifen.

Die Übungen sind gut besucht. Durchschnittlich sind 15 Aktive bei den Einsätzen am Gerätehaus eingetroffen, von denen meist nur sechs ausrücken konnten – da das Feuerwehrfahrzeug nur eine Staffel aufnehmen kann.

„Da wir nun die mitgliederstärkste Abteilungswehr in Ravenstein sind, ist der Bedarf nach einem MTW in Ballenberg nun noch größer“, war der Tenor – und so warb Marius Lang darum, dass ein MTW beschafft werden sollte.