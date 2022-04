Multifunktionsweg soll schon bald fertig sein

Merchingen. Die Asphaltarbeiten am Multifunktionsweg zwischen der Ortslage Merchingen und dem Pumphaus wurden in der vergangenen Woche durch Mitarbeiter der Firma Schwarz ausgeführt. In der kommenden Woche werden die Bankette aufgeschüttet – dann wird dieser Bauabschnitt beendet sein. Die noch auszuführenden Arbeiten am Gewässer wurden zurückgestellt, da zwischenzeitlich durch das Amt für Flurneuordnung und Landentwicklung des Landratsamtes angedacht wird, dass die Zufahrtsbrücke in der Nähe der Skulptur „Gerüst“ noch erneuert werden soll. Diese wird bereits durch Stahlträger abgestützt. Die bisher veranschlagten Baukosten belaufen sich auf rund 400 000 Euro, das Land Baden-Württemberg übernimmt einen Anteil von 347 000 Euro. Bild: Helmut Frodl

