Mögliche 30-er Zone am Spielplatz

Ballenberg. Acht interessante Punkte standen auf der Tagesordnung der Sitzung des Ortschaftsrates im Bürgerhaus in Ballenberg. Vor Beginn der Sitzung wurde die Tagesordnung um den Punkt „Verkehrsschau“ ergänzt. Beim ersten Punkt „Bürgerfragen“ wollte ein Bürger wissen, wer die eingebrochene Mauer am Friedhof instand setzt. Timo Behm vom Bauamt der Stadt antwortete, dass demnächst die Mitarbeiter des Bauhofes die Arbeiten ausführen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weiter wollte der Bürger wissen, ob geplant sei, die restliche Mauer durch einen Arbeitseinsatz instand zu setzen. Ortsvorsteher Walz entgegnete, dass dies eine zeitlich längere Aufgabe sei, und er die Befürchtung habe, dass es nicht genügend freiwillige Helfer gibt. Er plant nochmals einen Aufruf, dass sich Helfer melden können.

Neubaugebiet erweitern

Nach der Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gab Ortsvorsteher Clemens Walz die Maßnahmen für den Stadtteil Ballenberg bekannt, die im Haushalt 2021 berücksichtigt wurden. Der Planungsauftrag für die Erweiterung des Neubaugebietes wurde in der Zwischenzeit an das Ingenieurbüro IBS vergeben. Für die Instandsetzung der Fahrbahndecke im Kurvenbereich der Graf-Eberstein-Straße sind 5000 Euro vorgesehen und für Renovierungsarbeiten am Bürgerhaus weitere 4000 Euro eingeplant. Für die Sanierung der Blockhütte wurde ein Betrag von 1500 Euro angesetzt.

Zum Thema „Flurneuordnung“ konnte Ortsvorsteher Walz dem Gremium nichts „Positives“ berichten. Die geplanten Maßnahmen Radweg, Vorplatz Zehntscheune und Weinbergsteige wurden zwar in den Etat 2021 aufgenommen und die Anträge beim Amt für Flurneuordnung in Buchen eingereicht. Eine Genehmigung erfolgte bisher noch nicht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Beim Radweg und Weinbergsteige fehlt der Nachweis der erforderlichen Retentionsfläche. Die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff ins Biotop und die aktuelle Planung des Vorplatzes an der Zehntscheune müssen nochmals überarbeitet werden, da Bedenken zum Ausbau als reine Parkplatzflächen bestehen. Mit der Durchführung der Maßnahmen ist in diesem Jahr aus verschiedenen Gründen nicht mehr zu rechnen, sagte Walz, der zum nächsten Punkt überleitete.

Florian Fischer vom Sportangelverein Ballenberg-Unterwittstadt stellte den aktuellen Stand der geplanten Fischteichanlage vor. Nachdem sich der alte Standort am Radweg zwischen Erlenbach und Ballenberg sich als ungeeignet erwiesen hat, wurde jetzt ein neuer Standort in Richtung Unterwittstadt gefunden.

Unterlagen eingereicht

Die entsprechenden Unterlagen zum Erhalt einer Baugenehmigung wurden erstellt und bei den Behörden eingereicht. In den Planungsunterlagen finden sich neben der eigentlichen Teichanlage eine Unterstandshütte für Spaziergänger und Radfahrer, eine Löschwasserentnahmestelle, eine Dammschüttung zum zusätzlichen Wasserrückhalt im Hochwasserfall sowie ein großer naturbelassener Uferbereich mit Flachwasserzone. Finanziert wird der Fischteich durch den Verein in Form von Eigenkapital sowie Eigenleistung während der Bauphase. Weiteres Thema war die Sanierung der Fußgängerbrücken über den Hasselbach. Eine davon überquert den Bach am ehemaligen Feuerwehrgerätehaus und führt über den Allemannenweg auf die Georg-Metzlerstraße. Sie ist schon seit geraumer Zeit gesperrt, da der Bohlenbelag brüchig ist.

Die zweite Brücke neben dem Brauhaus, rund 100 Meter von der ersten Brücke entfernt, führt in die Flur Richtung Friedhof. Beide Brücken, so der Ortsvorsteher, sind über öffentliche Wege erreichbar. Da im Etat der Stadt für das Jahr 2021 nur Kosten für eine Belagserneuerung vorgesehen sind, stellte Walz die Frage an das Gremium, ob beide Brücken überhaupt benötigt werden. Nach einer längeren Diskussion ergab sich aber kein eindeutiges Votum.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Entscheidung treffen

Nach einem Vororttermin an der Brücke im Allemannenweg soll jetzt entschieden werden, ob eine Belagserneuerung in den Etat des Jahres 2022 aufgenommen wird. Anlieger der Florian-Geyer-Straße haben beim Ortschaftsrat beantragt, so Walz beim eingefügten Punkt „Verkehrsschau“, ob eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 möglich ist, da sich auch der Spielplatz in dieser Straße befindet. Nach Rücksprache mit der zuständigen Mitarbeiterin der Straßenverkehrsbehörde ist eine solche 30-er Zone dort durchaus machbar.

Geschwindigkeitsregelung

Ein Schilderwald sollte jedoch vermieden werden. Eine Möglichkeit ist, an der Zufahrt von der L 515 und der Stadtstraße je ein Schild aufzustellen. In der rege geführten Diskussion gab es ein Für und Wider einer solchen Geschwindigkeitsreduzierung. Es sind aber noch Punkte durch den Ortsvorsteher zu klären, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird.

Das Bürgerhaus und die Blockhütte sind wieder geöffnet und können angemietet werden. Die zukünftige Reinigung des Bürgerhauses erfolgt in 14-tägigem Turnus durch die Firma Blank. Weiterer Punkt war die Regionalplanung und das damit verbundene Bauerwartungsland in Ballenberg. Die Vorschläge des Ortschaftsrates wurden besprochen. Hierzu gab es keine Einwände. Die Planungen werden jedoch noch eine längere Zeit in Anspruch nehmen. Bauwillige, die einen Bauplatz im „Keltenring“ erwerben wollen, sollten sich mit dem zuständigen Mitarbeiter in der Stadt, Timo Behm, in Verbindung setzen.

Mutterboden, welcher oberhalb der Blockhütte liegt, kann in kleinen Mengen abgegeben werden, sagte Walz. Der Anschluss der Blockhütte an das Netz der EnBW ist abgeschlossen. Walz dankte den ehrenamtlichen Helfern für ihre Unterstützung.

Bei Starkregen ist ein Wassereintritt im Jugendraum festgestellt worden, dessen Ursache bisher aber noch nicht geklärt ist. Aktuell, so der Ortsvorsteher, wird überprüft, ob sich Wasser an der Mauer des Notausganges staut. F