Mitglieder blickten auf „bewegtes“ Vereinsjahr zurück

Oberwittstadt. Zur 25. Mitgliederversammlung des Fördervereins „Heimat- und Kulturverein Oberwitt-stadt“ trafen sich die Mitglieder im Dorfgemeinschaftshaus, um Rückschau auf ein „bewegtes“ Vereinsjahr zu halten.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Simon Meister und dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder erstattete Schriftführer Frank Krause den Tätigkeitsbericht über das abgelaufene Vereinsjahr.

Die Mitgliederzahl liegt derzeit bei 104. Im Jahr 2020 wurde aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie das öffentliche Leben mehrere Monate weitestgehend heruntergefahren und es waren keine Veranstaltungen im Vereinsheim gestattet. Dennoch konnten laut Schriftführer insgesamt 32 Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus abgehalten werden. Dazu zählten neben Privatvermietungen auch die von den örtlichen Vereinen abgehaltenen Feste wie Jahreshauptversammlungen, Kinomobil, Vorträge, Ortschaftsrats- und Gemeinderatssitzungen sowie Informationsveranstaltungen von SuedLink und BBV. Neben drei Vorstandssitzungen listete der Schriftführer noch eine Vielzahl von Veranstaltungen des Vereins auf, darunter auch Arbeitseinsätze zur Pflege und Unterhaltung der Steinighütte, Blockhaus und Vereinsheim.

Kassenwartin Stefanie Rebmann unterrichtete die Mitglieder über Einnahmen und Ausgaben des Vereins. Aufgrund des Lockdowns mussten eingeplante Veranstaltungen wie private Feierlichkeiten abgesagt werden. Daher wurde ein Fehlbetrag erwirtschaftet. Verena Corsten hat zusammen mit Tamara Gramling die Kassenunterlagen überprüft. Corsten bestätigte eine einwandfreie und ordnungsgemäße Kassenführung. Die beantragte Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Unter Punkt „Aktivitäten 2021“ informierte der Vorsitzende, dass das Dorfgemeinschaftshaus auch in diesem Jahr wieder sehr gefragt war. Neben den Tischtennisspielen sowie Vereinsveranstaltungen wurde die Vermietung der Räumlichkeiten aufgrund der ausgefallenen Feierlichkeiten aus dem vergangenen Jahr nach 2021 verschoben. Die Räumlichkeiten im Vereinsheim sind wieder für private Feiern reserviert. Leider, so war man sich einig, muss die geplante große Feier zum 50-jährigen Bestehen der Stadt Ravenstein ausfallen. Ebenso konnte die Kinoveranstaltung nicht stattfinden.

Vorsitzender Simon Meister lobte Ortsvorsteher Erhard Walz, der sich sehr aktiv in den Verein einbringt, ein großes Interesse für den Verein zeigt und damit das Bindeglied zwischen dem Heimat- und Kulturverein und der Stadtverwaltung darstellt. In seinen weiteren Ausführungen machte der Vorsitzende Werbung für neue Mitglieder in allen Altersklassen.

Wahlen

Im kommenden Jahr finden turnusmäßig Wahlen zum Vorstand des Vereins statt. Der Vorsitzende kündigte bereits an, nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen und bat die Mitglieder, sich für das Amt des Vereinsvorsitzenden zur Verfügung zu stellen.

Bürgermeister Ralf Killian bedankte sich für die vom Verein geleistete Arbeit für das gesellschaftliche Leben in Ravenstein.

Ortsvorsteher Erhard Walz überbrachte die Grüße des Ortschaftsrates und bedankte sich beim Vorstand für dessen Engagement. F