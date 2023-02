Mit Eifer „Brogge-Fahne“ am Rathaus gehisst

Merchingen. In trauter Gemeinsamkeit stürmten am späten Nachmittag des Schmutzigen Donnerstags die „Merchemer Brogge“ zusammen mit den „Hüngemer Schleufer“ das Merchemer Rathaus, um bis Aschermittwoch die Macht im „Brogge-Dorf“ zu übernehmen.

Angenehme Stürmung

Unter den Klängen des gespielten „Broggemarsches“ der „Hofkapelle“ unter der Leitung von Dirigentin Katharina Schwab zog die bunte Narrenschar gemeinsam vom Schlossplatz zum Rathaus, wo sie bereits von Bürgermeister Ralf Killian in närrischem Outfit empfangen wurden. Die beiden Mitarbeiterinnen der Stadt, Kerstin Nunn und Anita Antoni, hatten für das leibliche Wohl mit Bier, Sekt und Saft vorgesorgt, um der Narrenschar die „Stürmung“ so angenehm wie möglich zu machen.

Mit einem lauten „Merchemer Brogge“ und einem „Schere Schleif“, sagte Präsident Maxi Maurer in seiner gereimten Ansprache: „Heute stehn die ,Brogge’ und Schleufer hier, wir hätten gern den Schlüssel von dir. Wir haben schon alles fest geplant, du es wahrscheinlich schon geahnt.“ Maxi Maurer hatte schon das abgesetzte Verwaltungspersonal mit Nachfolgern der „Brogge und Schleufer“ besetzt. Bürgermeister bis Aschermittwoch wird Armin Antoni sein, sein Stellvertreter Sascha Ullrich, ein Dritter wird nicht gebraucht. Hauptamtsleiterin kann Kerstin Nunn bleiben, die Einladungen schreiben Kerstin Amann und Silke Hofmann. Den Bauhof übernehmen Sven Seemann und Benny Pfeil. Stefan Friedlein wird als Standesbeamter eingesetzt. Die Kämmerei leiten Elisabeth Dürr und Steffi Pfeiffer und im Vorzimmer sitzt nunmehr Marcel Otterbach. Das restliche Rechnungsamt übernehmen Sina Friedlein und Elena Heffele und im Ordnungsamt sorgen Denis Beikirch und Lisa Longin für Ruhe. „Als Maurer mach ich das Bauamt klar, alles andere wäre unvorstellbar“, meinte der Präsident.

Seine erste Amtshandlung wird der Brandschutz im Schloss sein, damit es nicht heißt, im nächsten Jahr – ihr dürft nicht mehr rein.

„Narren wieder in Scharen da“

Bevor der noch amtierende und lächelnde Schultes Ralf Killian den Rathausschlüssel übergab, hatte er auch noch einige Worte an die Narren parat. Er begrüßte heute die „Schleuffer- und Broggeschar“, die sich während der Corona-Pandemie doch recht rar machten. „Die Narren sind jetzt wieder in Scharen da, was lange nicht mehr der Fall gewesen war“, reimte der abgesetzte Rathauschef. In diesem Jahr seien bereits tolle Aktionen gelaufen, sagte Killian, der den Narren für all die Mühen in Ravenstein dankte, denn die Fastnacht blühe wieder auf. Das Rathaus werde heute in Besitz genommen, die Narren haben den Schlüssel bekommen. „Arbeit wartet auf die Rathausstürmer, viel Berge – Aktentürme. Ab Montag ist das Rathaus zu, da könnt ihr arbeiten in aller Ruh und am Mittwoch kommen wir wieder und knien vor der getanen Arbeit nieder.“ Nicht vergessen sollten die Narren, auch die Schulden zu begleichen. Der abgesetzte Schultes, lud alle zu einem kleinen Umtrunk ins Rathaus ein, dem das närrische Völkchen gerne nach einem weiteren Schlachtruf „Merchemer Brogge Ahoi“ und „Schere schleif“ und unter den Klängen des „Broggemarsches“ folgte.

Es wurde noch lange und ausgiebig gefeiert wurde. Deutlich ist zu sehen, dass die „Brogge“ die Macht im Rathaus übernommen haben, denn vor dem Gebäude wurde die „Broggefahne“ gehisst. F