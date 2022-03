Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderat Ravenstein tagte - Gesamtkosten für das Konzept belaufen sich auf 4 575 400 und werden mit 60 Prozent gefördert Merchingen: Mit der Stadtsanierung Projekte umsetzen

„Für die Gastronomie in der Region war das Corona-Jahr 2020 ein Jahr mit wirtschaftlichen Verlusten, so auch für den Förderverein Schloss Merchingen Dienstleistungsbetrieb“, sagte Bürgermeister Killian in der Gemeinderatssitzung.