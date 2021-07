Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bewilligungsbescheid überreicht - Freude bei Minister Peter Hauk, Landwirten und Radfahrern in Merchingen / Arbeiten am Umbau der Kessach sollen im August beginnen Merchingen erhält 347 000 Euro für den Multifunktionsweg

Den Bewilligungsbescheid in Höhe von 347 000 Euro für den Multifunktionsweg in Merchingen übergab MdL Peter Hauk an die Teilnehmergemeinschaft in Merchingen.