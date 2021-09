Maria Schaller ist nun Vorsitzende des Kirchenchors und Gesangsvereins Ballenberg

Ballenberg. Dem würdigen Anlass entsprechend fand im Jahr des 100-jährigen Bestehens die Generalversammlung des Kirchenchors und Gesangvereins Ballenberg in einem feierlichen Rahmen im Bürgerhaus statt.

Rückblick

Begonnen hatte die harmonische Versammlung der Sänger mit Kaffee und Kuchen, ehe Vorsitzender Josef Gulden die Gäste begrüßte.

Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder verlas Schriftführerin Christine Oechsner das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung und erstattete anschließend den Tätigkeitsbericht für das abgelaufene „Corona“-Vereinsjahr 2020. Sie berichtete von der gesanglichen Umrahmung der Gottesdienste und einigen weiteren Veranstaltungen. Das geplante Konzert im August musste leider wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Präsident Wolfgang Runge ging in seiner Ansprache zum 100-jährigen Bestehen auf die Bedeutung des Chorgesanges für die Gemeinschaft ein. Im Jahre 1921, kamen in der Nachkriegszeit einige Ballenberger zusammen, um gemeinsam zu singen. Es war eine schlechte, eine Nachkriegszeit. „Im Zusammenrücken fanden die Menschen Trost“, erklärte er.

Im Namen des Badischen Chorverbandes gratulierte Wolfgang Runge zu diesem außergewöhnliche Ereignis und überreichte die Ehrenurkunde für das erfolgreiche Engagement des Vereins, der in den letzten Jahren eine gute Arbeit geleistet habe. Übersehen könne man gleichwohl nicht, wie viele Chöre sich zurzeit schwer tun. Das Jubiläum solle auch dazu anregen, in die Zukunft zu denken, denn die Zeit habe sich geändert. Präses Pfarrer Trudpert Kern gratulierte ebenfalls im Namen von Jens Bader zu diesem Jubiläum und überreichte zwei Chorbücher als Präsent.

Den Kassenbericht erstattete letztmalig Maria Schaller. Die Kassenunterlagen wurden von Marita Wachter und Sarah Barie geprüft und keine Beanstandungen ausgesprochen.

Neuwahlen

Bei den Neuwahlen gab es größere Veränderungen. Die Wahlleitung der Vorsitzenden hatte Ortsvorsteher Clemens Walz übernommen. Einstimmig wurde Maria Schaller, die seither die Kassengeschäfte führte, zur Vorsitzenden gewählt, als neuer stellvertretender Vorsitzender Bernhard Hammel.

Doris Ebert übernahm das Amt der Schriftführerin und Sarah Marie wurde als neue Kassenwartin gewählt. Stimmführer Bass: Hubert Müller, Tenor: Klaus Retzbach, Alt: Bettina Nebenführ und Sopran Sabine Hornung. Als Notenwart fungiert Sabine Hornung, ihre Stellvertreterin ist Maria Schaller, Fähnrich Elmar Farrenkopf und sein Stellvertreter Joachim Falkenberger.

Als Kassenprüfer wurden Maritta Wachter und Rolf Breitenbach gewählt.

Heute seien der Kirchenchor und Gesangverein mit vielen Aktivitäten ein wichtiger Kulturträger nicht nur im Stadtteil Ballenberg, sondern auch darüber hinaus. Hubert Heffele, als Vorsitzender der Sängergruppe I, gratulierte den Sängern zum Jubiläum, auf das sie wahrhaft stolz sein könnten und das allen Respekt und Hochachtung verdiene. Er freue sich, dass er verdiente Sänger für ihre Verdienste um den Chorgesang auszeichnen dürfe.

Im Namen des Badischen Chorverbandes und des Sängerbundes Badisch Franken ehrte er Beate Reuter, Annerose Weber und Klaus Retzbach für 25 Sängerjahre mit der Ehrenurkunde und der Ehrenbrosche. Zusätzlich wurden sie durch Pfarrer Präses Trudpert Kern im Namen des Cäcilienverbandes für ihre langjährige Treue zur Musica Sacra ausgezeichnet. Auch von Seiten des Vereins überreichten Maria Schaller und Josef Gulden den drei Geehrten ein Präsent. Eine besondere Ehrung des Sängerbundes Badisch Franken wurde Sängerkamerad Elmar Weber zuteil, der sowohl schon über 40 Jahre im Chor singt, als auch schon über 30 Jahre das Amt des Fähnrichs des Kirchenchores und Gesangvereins Ballenberg begleitet. Heffele dankte zu dieser besonderen Auszeichnung und überreichte die Ehrenurkunde sowie die goldene Ehrennadel.

Die Sängerin Doris Ebert wurde für ihre 25- jährige aktive Sangestätigkeit geehrt. Sie ist jedoch erst im August 2021 dem Kirchenchor/Gesangverein Ballenberg beigetreten, sang aber vorher beim Erlenbacher Cäcilienverein. Präsente gab es noch für den langjährigen Vorsitzenden Josef Gulden sowie für die drei Dirigenten.

Als besondere Überraschung spielten Maria Schaller und Christine Oechsner ein instrumentales Ehrungslied.

Engagement von Josef Gulden

Dirigent Hubert Müller sagte in seinem Grußwort, dass es Freude bereite, die Sänger nach einer Corona-bedingt verordneten Zwangspause wieder zu sehen. Er hoffe, dass man bald wieder zur Normalität zurückkommen könne. Müller gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass man das geplante Weihnachtskonzert in der Kirche durchführen könne. Dirigent Hubert Müller dankte auch dem langjährigen Vorsitzenden Josef Gulden, der den Verein über 30 Jahre umsichtig und erfolgreich führte. Pfarrer Kern wünschte sich, dass man bald wieder „normal“ singen könne.

Bürgermeister Ralf Killian lobte die gute Harmonie im Verein. Der Verein habe sich vom Corona-Virus nicht beeinflussen lassen. Nur gemeinsam könne man Vereine auch weiterhin für die Zukunft fit machen.

Letzter Redner war Ballenbergs Ortsvorsteher Clemens Walz, der hoffte, dass die vielen Aktivitäten des Vereins auch in Zukunft so weitergehen wie bisher.

Lobend äußerte sich Walz über die gute Zusammenarbeit mit den Sängern des Cäcilienchores aus Erlenbach, die sich dem Verein aus Ballenberg angeschlossen haben. Der seitherige Vorsitzende Josef Gulden verabschiedete sich mit einem Dankeswort bei den Mitgliedern, welche die Versammlung organisierten. F