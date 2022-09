Lkw lag quer auf der Fahrbahn

Ravenstein. Ein geplatzter Reifen war wohl der Grund, weshalb ein 31-Jähriger am Freitag auf der A 81 bei Ravenstein die Kontrolle über seinen Sattelzug verlor.

Der Mann war nach Angaben der Polizei gegen 11.15 Uhr mit seinem Gespann in Richtung Würzburg unterwegs. Vor der Anschlussstelle Osterburken platzte der Vorderreifen. Der Laster kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke.

Der Kippauflieger fiel um und die Ladung – mehrere Tonnen Erde – verteilte sich auf der Autobahn. Ein hinter dem Lkw fahrender 62-Jähriger konnte seinen BMW nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr durch die Ladung. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden.

Die Autobahn musste für die Unfallaufnahme sowie Aufräum- und Bergungsarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der 31-Jährige blieb unverletzt. Sein Sattelzug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird auf etwa 66 000 Euro geschätzt.

