Oberwittstadt. Nach Beendigung der Winterpause haben die Mitarbeiter der bauausführenden Firma Schweikert die Arbeiten am vierten und letzten Bauabschnitt in der Lessingstraße fortgesetzt. In diesem Teilstück müssen noch die Kanal-Anschlussleitungen verlegt und die Wasserleitung erneuert werden. Nach Beendigung dieser Arbeiten folgt die Kabelverlegung und der Straßenbau. Die Maßnahmen an den ersten drei Bauabschnitten wurden noch im November vergangenen Jahres abgeschlossen.

An dieser größten Baustelle im Stadtgebiet Ravensteins wird schon seit Mitte des Jahres 2019 gebaut und vom Ingenieurbüro Sack und Partner aus Adelsheim begleitet. Parallel soll der Kirchplatz gestaltet und die Ableitung des Utzenklingengrabens verbessert werden. Nach vorsichtiger Schätzung dürften die Arbeiten in rund vier bis fünf Monaten beendet werden.

Die damals errechneten Baukosten beliefen sich auf rund 1,7 Millionen Euro. F