Lebensmittelmarkt nimmt letzte Hürde

Ballenberg. Mit einer sehr umfang-reichen Tagesordnung von 15 Punkten befasste sich der Gemeinderat Ravenstein in seiner Sitzung am Donnerstagabend, die erstmals im Bürgerhaus in Ballenberg stattfand. Im Mittelpunkt stand neben dem Bebauungsplan „Sondergebiet Lebensmittelmarkt in Merchingen“, der Hiebs - und Kulturplan 2023 in Verbindung mit der Anpassung der Brennholzpreise sowie verschiedene Bauanträge. Bürgermeister Ralf Killian begrüßte zu dieser über dreistündigen Sitzung zahlreiche interessierte Zuhörer, die Stühle waren alle besetzt. In der Fragestunde, die wie üblich zu Beginn der Sitzung stattfindet, hatte ein Bürger eine Rückfrage zu den jetzt geänderten Abfuhrzeiten der Müllabfuhr im Neckar-Odenwald-Kreis, über welche die Bürger nicht erfreut seien. Er fragte, ob die Gemeinden im Vorfeld über die von den Kreisräten getroffene Entscheidung gehört wurde, was Bürgermeister Killian verneinte. „Wir wurden nicht gehört, der Kreistag habe so entschieden“.

Dann befasste sich das Gremium erneut mit dem Bebauungsplan „Sondergebiet Lebensmittelmarkt im Stadtteil Merchingen“. Zu diesem Thema begrüßte der Bürgermeister erneut Diplom-Ingenieur Jürgen Glaser vom Büro IFK Ingenieure aus Mosbach, die nochmals über die Behandlung und Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der letzten Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung informierte. Vor einem Jahr habe man das Verfahren gestartet und bereits jetzt stehe man vor dem Satzungsbeschluss, was Glaser als sehr „lobenswert“ bezeichnete.

Heute stehe man vor dem letzten wichtigen Beschluss und zwar, die erneute Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen. Vonseiten der Bürger wurden keine Anregungen und Bedenken mehr geäußert. Einige Behörden hätten in der „zweiten Anhörungsrunde“ noch Anregungen und Stellungnahmen, zum Thema Artenschutz, Ausgleichsfläche, Abwasserbeseitigung, Grundwasserschutz und Straßenverkehr vorgebracht, die auf 19 Seiten niedergeschrieben waren. Diese wurden zwischenzeitlich in die Planunterlagen eingearbeitet. Die benachbarte Stadt Krautheim erhebt in ihrer Stellungnahme Bedenken gegen den geplanten Lebensmittelmarkt, was nach ihrer Meinung einen zehnprozentigen Kaufkraftverlust bedeuten würde. Der Gutachter, so Glaser, geht aber nur von einer Reduzierung von vier bis fünf Prozent aus. Jetzt zum Jahresende werde man mit diesem Großprojekt auf die Zielgerade kommen und man ist der Realisierung einen großen Schritt näherkommen. Gemeinderat Karlheinz Schaller wollte wissen, wann man mit dem Baubeginn rechnen könne, was Glaser allerdings nicht sagen konnte. Bürgermeister Killian meinte aber zu dieser Frage, dass man im nächsten Jahr schon viel sehen werde. Der Investor würde am liebsten jetzt schon beginnen. Man hoffe aber auf einen zeitnahen Baubeginn, da parallel zum Verfahren der Bauantrag eingereicht wurde und in Bearbeitung ist. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Behandlung und Abwägung der Stellungnahmen entsprechend dem Behandlungsvorschlag des Ingenieurbüros IFK-Ingenieure. Weiterhin wurde der Bebauungsplan „SO-Gebiet Lebensmittelmarkt“ als Satzung beschlossen. F