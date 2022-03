Landrat verlieh „Zelterplakette“

Ballenberg/Erlenbach. Im Mittelpunkt der Generalversammlung von Kirchenchor und Gesangverein Ballenberg/Unterwittstadt/Erlenbach stand die Verleihung der „Zelterplakette“ anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums im vergangenen Jahr – welches Corona-bedingt nur im kleinen Rahmen gefeiert wurde.

Wie Landrat Dr. Brötel nun in seiner Laudatio erklärte, handele es sich keinesfalls um ein alltägliches Ereignis, denn: „Nicht umsonst gilt diese Plakette als eine Art Bundesverdienstkreuz für Chöre.“ Der Kirchenchor und Gesangverein Ballenberg gehöre ab sofort zu „dem kleinen aber feinen Kreis derer, die diese hohe Auszeichnung zuerkannt bekommen haben.“ Es handele sich um die höchste, die ganz Deutschland für Amateurchöre verleihe, „aber zweifelsohne redlich verdient“. Selbst in Corona-Zeiten sei die Vereinsarbeit durch ein herausragendes ehrenamtliches Engagement gekennzeichnet, so Brötel. F

