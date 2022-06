Kulturelle und spirituelle Schätze entdecken

Hünheim. Das katholische Dekanat Tauberbischofsheim und die Kfd Ballenberg-Unterwittstadt möchten einen Quellenweg umsetzen, der auch mit verschiedenen Stationen das Stadtgebiet Ravenstein betrifft. Idee und Konzept wurden bei der Sitzung des Ravensteiner Gemeinderates in Hüngheim in der „Alten Schule“ vorgestellt.

Innerhalb der Dorfgemeinschaft, so der stellvertretende Bürgermeister Peter Maurer, in seinen Ausführungen, wurden bereits geeignete Plätze ausgewählt, an denen Tafeln oder Stelen die Geschichte des Ortes wiedergegeben und somit als Wegstation des Quellenweges dienen. Die Idee und das Konzept stellten Andrea Retzbach und Silke Müller von der Kfd Gruppe Ballenberg/Unterwittstadt vor.

Die Intention ist, dass die Menschen ein tief verwurzeltes und ureigenes Bedürfnis haben. Im Jahr 2020 reifte die Idee, auch in der Region vor Ort verbindende Wege zu finden. Ein Weg der Ortschaften und Menschen miteinander verbindet, Begegnungen ob in der Natur, mit sich selbst oder anderen Menschen möglich macht, soll dabei entstehen.

Die Frauen der Kfd suchten dabei einen geeigneten Platz innerhalb ihrer Dorfgemeinschaft, wahre kulturelle und spirituelle Schätze wurden dabei ausgegraben. Liebevoll gehegte Wegstationen und Kleinode sollen Menschen auf ihrem Weg inspirieren, die wunderbare Natur der Schöpfung zu entdecken und daraus neue Kraft zu gewinnen.

Das Konzept sieht vor, dass 15 Ortschaften ein Netz aus Wegstrecken formen und auf verschiedenen Routen werden Wanderer dazu eingeladen, kulturelle und spirituelle Schätze zu entdecken. Die Wegstationen und Kleinode werden von den Frauen der Kfd gestaltet und gepflegt. Die Lokationen erhalten eine individuelle Stele, die den Besucher mit Texten, Gedichten und Zitaten einlädt, in die Spiritualität und Geschichte des Ortes einzutauchen. Auf einer begleiteten Homepage sind alle Wegrouten gesammelt und jede Ortschaft hat darin die Möglichkeit sich zu präsentieren.

Die Trägerschaft des neuen Projektes liegt in den Händen der Katholischen Frauengemeinschaft des Dekanates Tauberbischofsheim, das auch eine große Förderung erhalten wird wie durch die Gemeinschaftsstiftung der Erzdiözese Freiburg, dem Dekanatsverband Tauberbischofsheim, der Leader-Aktionsgruppen Hohenlohe-Tauber und Badisch-Franken, von örtlichen Kfd Gruppen von der Gemeinde Assamstadt und den Städten Krautheim und Ravenstein, Privatpersonen, Kooperationspartnern und Spendern.

Es wurden Wege und Orte ausgewählt für eine liebevolle und tiefreichende Sicht der Heimat. Die Wanderrouten und Strecken-Vorschläge innerhalb des neuen Quellenweges wurden von den Frauen der Kfd Gemeinschaften gestaltet und markiert. Die Wege führen durch historische Gassen, über einsame Feldwege und auch durch altehrwürdige Wälder.

Start in Assamstadt

Der Quellenweg beginnt in Assamstadt, geht über Horrenbach, Krautheim, Klepsau, Gommersdorf, den Heßlingshof weiter nach Erlenbach auf Gemarkung Ravenstein. Von dort nach Merchingen, Hüngheim, Unter- und Oberwittstadt nach Ballenberg und zurück in das Stadtgebiet Krautheim, nach Oberndorf und Neunstetten und endet dann auf dem Schollhof im Stadtgebiet Ravenstein.

Die beiden Referentinnen stellten dann die einzelnen Stationen des Quellenweges im Stadtgebiet Ravenstein vor. So ist der Lindenplatz in Merchingen ein Erinnerungsort für den Frieden und die Heilung aller Wunden. Der Brunnen in Ballenberg wird als ein Ort der Frauenkultur und das Element des Lebens bezeichnet oder der Brunnenplatz in Oberwittstadt als Quelle des Lebens und der Zukunft. Am Wegkreuz auf dem Schollhof wird eine Stele aufgestellt mit der Aufschrift „Frieden schaffen“ ist der einzige Weg aus der Zukunft oder am Bildstock in Hüngheim „Der gute Hirte“, wo man sich Impulse holen kann.

Bürgermeisterstellvertreter Peter Maurer bedankte sich für die Vorstellung dieses neuen Projektes und sicherte eine Unterstützung der Stadt zu. Der Gemeinderat nahm die Ausführungen wohlwollend zur Kenntnis. F