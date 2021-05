Kollision verursacht und davon gefahren

Merchingen/Aschhausen. Ein Unbekannter verursachte am Freitagabend einen Unfall zwischen Aschhausen und Merchingen und fuhr davon, teilte die Polizei mit. Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 40-Jähriger mit seinem VW Golf die Kreisstraße in Richtung Merchingen. Kurz vor der Landkreisgrenze kam ihm ein Pkw in der Mitte der Straße entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich er mit seinem Fahrzeug nach rechts aus. Hierbei kam er in den Grünstreifen und kollidierte mit einem Leitpfosten.

Während der 40-Jährige nach dem Unfall anhielt, fuhr der Unbekannte mit seinem Wagen davon, anstatt sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern.

Info: Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940/9400, melden.