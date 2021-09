König-Albrecht-Brücke ist fertig saniert

Ballenberg. Die Sanierung der König-Albrecht-Brücke über den „Hasselbach“ stand schon mehrere Jahre auf der Wunschliste des Ortschaftsrats Ballenberg und der Stadt Ravenstein. Sie scheiterte jedoch lange an den absehbar hohen Baukosten. Die Ausschreibungsergebnisse lagen immer über den Kostenberechnungen. Im Frühjahr erfolgte eine neue beschränkte Ausschreibung der Sanierung, bei der drei Baufirmen zur Angebotsabgabe aufgefordert wurden. Die Firma Bauwerksinstandsetzung Schmidt (Werbach) gab mit einem Bruttopreis von rund 73 000 Euro das preisgünstigste Angebot ab und begann Anfang Juli mit den umfangreichen Sanierungsarbeiten. Die beiden alten Brückenkappen wurden abgebrochen und neu betoniert, der alte Asphaltbelag wurde abgefräst. Dieser Teil der Arbeiten ist zwischenzeitlich abgeschlossen. In der vergangenen Woche führte nun die Firma Konrad Bau die Asphaltarbeiten durch und brachte am instandgesetzten Brückenstück eine neue Asphaltdecke auf. Ein neues Brückengeländer ist ebenfalls bereits montiert worden. Die Befahrung der Brücke ist nun wieder möglich. Die Bauarbeiten wurden fristgerecht abgeschlossen. Mit dieser Generalsanierung ist ein großer Wunsch des Ballenberger Ortschaftsrats erfüllt worden, auf den man lange hingearbeitet hat. Bild: Helmut Frodl

