Klohe, Ziegler und Ulrich seit 50 Jahren dabei

Oberwittstadt. Die Jahreshauptversammlung des TSV Oberwittstadt wurde vom Vorsitzenden Martin Hofmann eröffnet. Nach dem Totengedenken standen Ehrungen an. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Frank Mohr, für 50-jährige Mitgliedschaft Ludwig Klohe, Reinhold Ziegler und Bernhard Ulrich geehrt.

In seinem Bericht ging der Vorsitzende auf die vergangenen und zukünftigen Aktivitäten des Vereins ein. Einige Reparaturarbeiten in und am TSV-Sportheim wurden durchgeführt. Mit dem Bau einer Lagerhalle läuft derzeit ein großes Projekt. Hervor hob Hofmann die Leistung der 1. Mannschaft, die sich für die Aufstiegsrunde in der Landesliga Odenwald qualifiziert hat. Somit setzt sich die Erfolgsgeschichte des TSV fort, denn im Sommer geht man bereits ins 14. Landesligajahr. Alle im Verein seien stolz auf das Erreichte.

Zum Ende seines Berichts bedankte sich der Vorsitzende bei seinem Vorstandsteam für die großartige Unterstützung, ebenso bei Sportausschuss, Förderverein, Sportheim- und Hüttenpersonal und ganz besonders beim Platzwart-Team. Josef Schmitt und sein Sohn Sandro erhielten für ihr besonderes Engagement ein Präsent. Anschließend wurden die Aktivitäten der Abteilung Fußball, Jugendfußball Ravenstein, Tischtennis und Damengymnastik vorgetragen. Die Berichte aus den Abteilungen machten wieder deutlich, wie breit der Verein aufgestellt ist. Marco Heckmann trug den Kassenbericht vor, es folgten der Prüfbericht und die Entlastung des Vorstands, die Kassenprüfer Paul Kern vornahm.

Ortsvorsteher Erhard Walz und Bürgermeister Ralf Killian überbrachten die Grüße der Stadt Ravenstein. Beide waren voll des Lobes bezüglich der vorbildlichen Vereinsarbeit, die einen wichtigen und wertvollen Beitrag für das Gemeinwesen leistet. Hierzu brauche es nicht nur ausdauernde, aktive Sportler, sondern auch Verantwortliche, die im Hintergrund wirken.