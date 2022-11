Kinder warfen in Ravenstein Apfel auf Windschutzscheibe

Ravenstein. Auf Höhe der Bushaltestelle in der Mozartstraße in Ravenstein haben am Freitagmittag um 13.10 Uhr zwei Kinder im Alter zwischen 9 und 12 Jahren einen Apfel auf die Windschutzscheibe einer Fahrzeuglenkerin geworfen, die dadurch erschrocken ist. Ein Schaden entstand am Fahrzeug nicht, so die Polizei. Die Kinder flüchteten in Richtung Neubaugebiet. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Kindern geben können. Der Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291/648770, nimmt Hinweise entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1