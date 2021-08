Kinder unterstützen

Merchingen. Die praktischen Schwimmbretter der Badischen Versicherungen (BGV) erfreuen sich in der ganzen Region großer Beliebtheit. Auch Bürgermeister Ralf Killian nahm die Spende des BGV im Ravensteiner Rathaus deshalb gerne entgegen. Er und Hauptamtsleiterin Kerstin Nunn mit ihrem Sohn Paul freuten sich über den Besuch von BGV-Vertrauensmann Michael Deuser und Organisationsleiter Jürgen Knörzer.

In Zeiten, in denen immer weniger Kinder Schwimmen lernen, ist jede Unterstützung wichtig. „Wir freuen uns darüber, den Kindern in Ravenstein mit dieser Geste eine Freude zu bereiten“, erklärte Jürgen Knörzer beim Besuch im Rathaus. „Das Engagement hier in der Region liegt uns besonders am Herzen.“ Bürgermeister Ralf Killian will die Schwimmhilfen in seiner Stadt verteilen.

Überhaupt engagiert sich der BGV in ganz Baden besonders für Familien und Kinder. „Wir wollen nicht nur verlässlicher und persönlicher Versicherer sein, wenn mal was schief geht“, erklärt Knörzer. „Mit unserem Engagement für Familien und Kinder bieten wir das ganze Jahr über jede Menge Vorteile, Services und Überraschungen, die das Familienleben noch sicherer, schöner und bunter machen.“