Kinder legten DFB-Abzeichen ab

Hüngheim. Bei hochsommerlichen Temperaturen veranstaltete der JF Ravenstein am Samstag sein Ferienprogramm auf dem „braunen“ Rasen des Sportplatzes in Hüngheim. Die 19 Kinder, die zur Aktion gekommen sind, waren bereit das DFB-Fußballabzeichen abzulegen. Eingeteilt in drei 3 Gruppen wurden die einzelnen Stationen erklärt und bis zur Mittagspause konnten die Teilnehmer die Übungen ausprobieren. Insgesamt fünf Stationen musste absolviert werden, angefangen von einem Parcours, bei dem die Zeit gemessen wurde, über Kopfbälle die platziert in einem Tor landen müssen, bis hin zu einem Kurzpassspiel an eine Bierbank. Nach dem Mittagssnack, wurden dann die Zeiten und Punkte genommen und am Ende gab es nur Sieger. Es wurde an jeden ein Abzeichen verliehen, egal ob Gold, Silber oder Bronze, jeder erhielt eine Urkunde und einen Ansteckpin. Den Abschluss des Tages bildete noch ein gemeinsames Fußballspiel. Betreut wurden die Kinder von Steffen Magosch, Mounir Chemaou, Daniel Huber, Leon Sordel, Rico Stahl, Tom Götzinger und Katja Gramling. Bild: Helmut Frodl

