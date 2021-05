Kanal soll vergrößert werden

Oberwittstadt. Die Stadt Ravenstein beabsichtigt den Kanal im „Nussbaumweg“ im Stadtteil Merchingen zu sanieren und „aufzudimensionieren“, was nach dem bestehenden Kanalisationsplan der Stadt dringend notwendig ist. „Es besteht Handlungsbedarf“, sagte Bürgermeister Ralf Killian in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Oberwittstadt.

AdUnit urban-intext1

Sieben Angebote eingegangen

In der Nähe der Straße wurde das neue Seniorenwohnheim „Geras Seniorenpflege Merchingen“ gebaut. Für die notwendigen Tiefbauarbeiten wurde eine öffentliche Ausschreibung vorgenommen. Acht Firmen haben die Unterlagen angefordert, wobei bei der Submission sieben Firmen ihr Angebot abgegeben hatten. Nach der Prüfung war die Firma Schweikert aus Oberkessach der preisgünstigste Anbieter, dem der Gemeinderat einstimmig mit einer Brutto-Auftragssumme von 157 894 Euro den Auftrag vergab. Das Ausschreibungsergebnis lag einschließlich Baunebenkosten bei rund 190 000 Euro. Die Ausführungszeit ist von Juni 2021 bis August 2021 vorgesehen. F