Jugendraum „Geb-Keller“ wird renoviert

Erlenbach. Zur ersten Sitzung des Ortschaftsrats Erlenbach haben sich trotz der Corona-Bedingungen zahlreiche Bürger im Saal des Bürgerzentrums eingefunden. Ortsvorsteher Reinhard Belzner begrüßte alle und war erfreut, dass auch Bürgermeister Ralf Killian anwesend war.

AdUnit urban-intext1

Zum Einstieg in die Tagesordnung wurde die Niederschrift vom 4. Dezember 2020 verlesen und vom Ortschaftsrat genehmigt. Ferner gab der Ortsvorsteher noch mehrere Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen bekannt.

Das einsturzgefährdete Feldkreuz Richtung Grundbach wurde von Mitgliedern des Ortschaftsrats und freiwilligen Helfern umfangreich saniert. © Ortschaftsrat

In einem Rückblick stellte Belzner die Aktivitäten des Ortschaftsrates seit der letzten öffentlichen Sitzung vor. Hierbei galt der Dank allen Helfern, die dazu beigetragen haben, Erlenbach durch ihre nicht selbstverständliche Unterstützung weiter in die Zukunft zu führen. Ein weiteres Dankeschön galt auch den Firmen Möhler-Bau, Schimscha und Albrecht, die immer wieder uneigennützig und schnell mit Material und Gerätschaften die Aktivitäten des Ortschaftsrats unterstützen.

Im nächsten Tagesordnungspunkt ging der Ortsvorsteher auf die vom Gemeinderat genehmigten Projekte im Haushalt 2021 ein. Schwerpunkte sind hier die Restarbeiten zur Schimmelbeseitigung im Bürgerzentrum mit Renovierung des Jugendraums „Geb-Keller“, Verlegen einer Stromversorgung zur Grillhütte, die Beschaffung und Montage von Reststoffcontainern im Außenbereich des Bürgerzentrums im Rahmen der Brandschutzmaßnahmen, Erweiterung des Neubaugebiets „Kirchäcker 2“ und des Gewerbegebiets „Rot 2“.

AdUnit urban-intext2

Ferner werden noch die Absenkungen an den Randstreifen der Gemeindeverbindungsstraße zur L 515 und diverse Schachtabsenkungen abgearbeitet. Im Feldwegsanierungsplan der Stadt Ravenstein ist dieses Jahr Erlenbach mit an der Reihe, dies ist bereits mit dem Bauhof in Arbeit. Nach Feststellung der Priorisierung, der Kosten und erfolgter Ausschreibung und sollte dies noch vor der Schlechtwetterphase im Herbst abgearbeitet werden.

Zur Erläuterung der Grundsteuer-Reform und der Bodenrichtwerte übergab der Ortsvorsteher das Wort an Bürgermeister Killian, der dies verständlich an einer Präsentation erläuterte. Endgültige Umsetzung ist hier für das Jahr 2025 vorgesehen. Daraufhin setzte der Ortsvorsteher noch Informationen zu den derzeitigen Vermarkungsarbeiten und den weiteren Ablauf im Flurneuordnungsverfahren Erlenbach ab. Da der leitende Ingenieur derzeit nur das Projekt Erlenbach bearbeitet, besteht die Hoffnung, dass es hier endlich weitergeht.

AdUnit urban-intext3

In der abschließenden Bürgerfragestunde, die von einigen Bürgern in Anspruch genommen wurde, ging es vorrangig um Bauplätze in Erlenbach, Nutzung des ehemaligen Kindergarten-Gebäudes und weiterer Ablauf der Flurneuordnung.

AdUnit urban-intext4

Ein Bürger fragte nach der zukünftigen Vorgehensweise bezüglich der unberechtigten und verkehrsgefährdenden Nutzung der Abkürzung von Marlach her nach Ballenberg.

Zu allen Fragen und zu weiteren Themen aus dem Gemeinderat und der Stadtverwaltung gab Bürgermeister Killian verständliche Auskünfte. Er bat auch um Verständnis, wenn nicht alles so schnell läuft, wie es gewünscht wird, da hier viele bürokratische Hindernisse zu überwinden seien. Er zeigte sich auch erfreut über das große Interesse der Bevölkerung an den Ortschaftsratsitzungen in Erlenbach.

Nach zwei informativen Stunden konnte der Ortsvorsteher die Sitzung beenden.