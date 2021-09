Jugendliche brachten großartige Leistung

Die Mitglieder des Jugendraums „Geb-Keller“ in Erlenbach haben in einer beispielhaften Eigenleistung in den letzten sechs Monaten die Corona-Zeit sinnvoll genutzt, um den Jugendraum im ehemaligen Rathaus gründlich zu renovieren.

Erlenbach. Die Fertigstellung der umfangreichen Arbeiten im Jugendraum „Geb-Keller“ wurden jetzt mit einem zweitägigen Einweihungsfest gefeiert. Wie der Vorsitzende des Jugendclubs Felix Hennegriff sagte, wurde der „Geb-Keller“ im Jahr 1991 gegründet und hat heute 15 aktive und 30 passive Mitglieder. Der öffentliche Jugendraum wurde im Jahr 1991 im Untergeschoss des ehemaligen Rathauses eingerichtet.

Ein halbes Jahr Arbeit

Jetzt erfolgte durch die aktiven Mitglieder eine notwendige komplette Sanierung der Räume mit neuer Einrichtung. Der Boden wurde neu gefliest, ebenso die sanitären Anlagen. Eine neue, moderne Innenbeleuchtung wurde installiert.

An den Außenwänden wurden umfangreiche Arbeiten durchgeführt, um das Gebäude gegen eintretende Feuchtigkeit abzudichten. Dabei hat der Ortschaftsrat mitgeholfen. Mehr als ein halbes Jahr dauerten die Arbeiten. Die neuen Räume können für Veranstaltungen, Feste und Geburtstagsfeiern genutzt werden, sagte Hennegriff, der sich freute, dass so viele Besucher zum Fest kamen, mit dem man die Bevölkerung informieren wolle. „Wir wollen zeigen, was hier von den Jugendlichen bei den Renovierungsarbeiten geleistet wurde“, betonte er. An beiden Festtagen war für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Erfreut war das Vorstandsteam, dass die angefallenen Renovierungskosten durch Eigenleistung und durch eine große Spendenbereitschaft aus der Bevölkerung und ansässigen Firmen gedeckt werden konnten.

Nunmehr freue man sich gemeinsam mit Ravensteins Bürgermeister Ralf Killian, der bei Einweihungsfeier dabei war, über die hervorragende Initiative der Erlenbacher Jugendlichen, die bei der Renovierung viel geleistet hätten und zahlreiche ehrenamtliche Stunden erbrachten.

Auch Ortsvorsteher Reinhard Belzner freute sich, dass das Fest so gut besucht wurde. Er wünschte dem Jugendraum für die Zukunft alles Gute.

Schlepperausstellung

Die Schlepperfreunde Erlenbach rundeten mit einer Schlepperausstellung alter Fahrzeuge das Festprogramm an beiden Tagen ab.