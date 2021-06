Jugendclubs übernehmen die Unterhaltungskosten

Oberwittstadt. Einen zügigen Verlauf nahm die Sitzung des Gemeinderats Ravenstein am Donnerstagabend im Dorfgemeinschaftshaus Oberwittstadt. Im Mittelpunkt stand die Vergabe von Ingenieurleistungen für die geplante Baugebietserschließung des dritten Abschnitts in der „Matzenklinge“ in Merchingen.

Der Bauantrag zum Neubau einer gewerblichen Lagerhalle für Autoersatzteile, Altteile und Altmetall auf Gemarkung Hüngheim wurde zuvor mit dem Einverständnis des Gemeinderates von der Tagesordnung abgesetzt, weil hierzu noch eine Stellungnahme des dortigen Ortschaftsrats aussteht. Den Reigen der eingereichten Bauanträge stellte Timo Behm vor, die bis auf einen Punkt vom Gemeinderat genehmigt wurden.

Zuschuss verteilt

Weiteres Thema in der Sitzung war zudem die Förderung der Vereine. Wie Bürgermeister Ralf Killian erläuterte erhalten die Ravensteiner Jugendvereine eine jährliche Förderung durch die Stadt. Der Jugendfußball Ravenstein bekommt einen jährlichen Zuschuss von 400 Euro, die Jugendfeuerwehr und das JRK Ravenstein erhalten entsprechend ihrer Mitgliederzahl eine Zuwendung von 5,10 Euro pro Mitglied im Jahr. Der jungen Musik Ravenstein entstehen durch die Anschaffung von Instrumenten und Unterrichtsmaterialien erhebliche Kosten. „Von der zentralen Ausbildung der Jungmusiker profitieren die örtlichen Vereine“, sagte der Bürgermeister. Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung vor, der Jungen Musik Ravenstein einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 400 Euro zu gewähren. Der Gemeinderat stimmte diesem Vorschlag zu. Der Zuschuss wird 2021 erstmalig gewährt.

Kosten teilweise selbst tragen

„Bisher tragen die Ravensteiner Jugendclubs und Jugendräume ihre Kosten teilweise selbst, teilweise beteiligt sich die Stadt an den Unter-haltskosten“, sagte der Bürgermeister beim nächsten Punkt. Damit alle Einrichtungen gleich behandelt werden, schlägt die Verwaltung vor, ab 2022 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 400 Euro zu gewähren.

Dafür sind alle Unterhaltungskosten wie Strom, Wasser, Müll oder Heizkosten von den Jugendräumen selbst zu tragen. Der Gemeinderat stimmte nach den Ausführungen von Bürgermeister Ralf Killian zu. Alle Unterhaltungs- und Nebenkosten sind ab dem 1. Januar 2022 von den Jugendclubs selbst zu tragen.

Sachverhalt erklärt

Die Sportvereine der Stadt können sich, nach dem Beschluss des Gemeinderates über einen Zuschuss freuen. Auch hier erläuterte der Bürgermeister den Sachverhalt er betonte, dass aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 26. September 2005 der SV Ballenberg, der TSV Merchingen und der TSV Oberwittstadt alle fünf Jahre für die Unterhal-tung/Neubeschaffung der Rasenmäher einen Zuschuss in Höhe von 2556 Euro und der FC Hüngheim einen Betrag von 1278 Euro erhalte.

Die Verwaltung schlugt vor, die Summe auf jährliche Zahlung umzustellen und geringfügig aufzurunden. Zukünftig erhalten die Vereine, wie der Gemeinderat einstimmig beschloss, folgenden jährlichen Zuschuss: Der SV Ballenberg, der TSV Merchingen und der TSV Oberwittstadt erhalten ab 2021 einen jährlichen Zuschuss von jeweils 520 Euro und der FC Hüngheim in Höhe von 260 Euro. F

