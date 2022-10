Jugend schließt Saison mit Meisterschaft ab

Merchingen. Die Jugendclubmeisterschaften des Golfclubs Kaiserhöhe fanden dieser Tage in Merchingen statt. Die Kinder spielten in vier Wertungsklassen. Nach jahrelanger Durststrecke wurde eine eigene Mädchen-Wertung durchgeführt. Carla Rodrigues, die in diesem Jahr immer stärker wurde, siegte mit einer Runde von 97 Schlägen. In der Wertungsklasse AK 12 der Jungen war Frederik Brandel erfolgreich. Den spannendsten Wettbewerb mit einem Entscheidungs-Stechen gewann Nino Heilig in der Wertungsklasse AK 14 gegen Florentin Partzsch. Die beste Runde des Turniers wurde in der Altersklasse AK 16 gespielt. Moritz Welker sicherte sich mit einer starken 72-er Runde (Even Par) wie im vergangenen Jahr den Sieg. Er bekam den Pokal aus den Händen von Jugendwart Matthias Heilig überreicht. Parallel zu den Clubmeisterschaften fand auf dem Neun-Loch-Platz ein weiteres Turnier statt. Daran durften alle Eltern, Helfer und die Kleinsten der Jugendabteilung teilnehmen. Bild: GC Kaiserhöhe

