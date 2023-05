Jubiläumsfest ein Höhepunkt

Ballenberg. Rückblick auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zogen die Mitglieder des SV Ballenberg bei ihrer Generalversammlung im Sportheim. Die Reihe der Berichte eröffnete Martin Bühler für die beiden Fußball-Seniorenmannschaften. Bei den Damen fand im März 2022 das erste Training mit acht Personen statt. Mittlerweile finden sich 20 Spielerinnen zusammen. Gespielt wird in der Freizeitrunde mit insgesamt vier Mannschaften.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tobias Schoch berichtete in Vertretung von der Arbeit der JF Ravenstein. In der vergangenen Saison konnten in jeder Altersklasse, von den Bambini bis zur A-Jugend mindestens eine Mannschaft, teilweise in Spielgemeinschaften, gestellt werden. Im März wurde der JFR wiederholt mit dem KleeBlatt in Gold ausgezeichnet. Im Juni konnte die B-Jugend die Meisterschaft feiern. Die A-Jugend gewann den Kreispokal.

Wie Schoch weiter berichtete, finden sich jeden Dienstag zwischen 20 und 30 Kinder zum gemeinsamen Turnen zusammen. Neben den Turngruppen gib es auch den SVB-Kindersport, geleitet von Barbara Vogt und Verena Friedlein. Dort fanden sich mittwochs immer zwischen 15 und 20 Kinder zusammen. Die Gruppe musste aber mit Beginn der Sommerferien eingestellt werden.

Mehr zum Thema DJK Bad Mergentheim Durch Pandemie Mitglieder verloren Mehr erfahren Hauptversammlung FC Külsheim hat vier neue Ehrenmitglieder Mehr erfahren

Für den Lauftreff erstattete Johannes Adelmann den Bericht. Hier trafen sich die Teilnehmer jeden Montag zur gemeinsamen Walking-Stunde. In der Rückenschule treffen sich bis zu 13 Personen immer montags für eine Stunde zum Walking. Stefan Köhler berichtete über die Schützenabteilung, wo es im vergangenen Jahr pandemiebedingt kaum Aktivitäten gab. Sowohl intern als auch auf Kreisebene gab es keine Wettkämpfe.

Berichte der Abteilungen

In seinem Vorstandsbericht ging Fabian Nuber auf die Arbeit des vergangenen Jahres ein. Das Jahr 2022 begann, wie die Vorjahre auch, mit den Problemen der Corona-Pandemie. Die Beschränkungen wurden pünktlich zur Fußballvorbereitung aufgehoben. Diese Öffnungen waren gleichzeitig der Startschuss für die erneuten Planungen des später durchgeführten Jubiläumsfestes, das ein voller Erfolg wurde. Man werde sicher noch lange im Dorf über dieses Fest sprechen, wie auch über das 50-jährige Bestehen der Stadt Ravenstein, das ebenfalls auf dem Festplatz stattfand. In sportlicher Hinsicht, so der Vorstand, mache sich für die kommende Runde der demografische Wandel, hinsichtlich der Probleme, eine zweite Mannschaft zu stellen, bemerkbar.

Kassierer Bernhard Eckert ging in seinem Kassenbericht auf die finanzielle Situation des Vereins ein. Die Mitgliederzahlen sind gestiegen. Finanziell waren das Sportfest und die anderen durchgeführten Veranstaltungen ein voller Erfolg. Weiterhin beantragte Eckert eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge, welche bei zwei Enthaltungen einstimmig gewährt wurde. Die Entlastung des Vorstandes erfolgte durch Matthias Weber, der eine einwandfreie Kassenführung bescheinigte.

Die Ehrungen langjähriger Mitglieder durch den Verein nahm Vorstand Fabian Nuber vor. Geehrt wurden: Florian Gehrig und Marcel Nohe für ihre zehnjährige und Andreas Rüttenauer und Johannes Adelmann für ihre 15-jährige aktive Mitgliedschaft. Sabine Adelmann, Silke Egolf, Verena Ilzhöfer, Anja Kraus, Timo Pflüger und Gerhard Wozniczka für 25 Jahre Mitgliedschaft. Hartmut Lang, Hermann Schoch junior und Franz Voigt wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft, Heinrich Adelmann für 50 und Erich Spall und Siegfried Wolpert für 60 Jahre Mitgliedschaft im SV Ballenberg ausgezeichnet.

Der Vorsitzende des Fußballkreises Buchen, Horst Saling, ehrte Florian Gehrig, Marcel Nohe und Marius Kappler wurden für zehn Jahre als aktive Spieler im Verein.

Ortsvorsteher Clemens Walz wünschte dem Verein zukünftig viel sportlichen Erfolg. In seinen Schlussworten bedankte sich Nuber bei allen Mitgliedern, Helferinnen und Helfern für die erfolgte Unterstützung im vergangenen Jahr. F