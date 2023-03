Jubiläumsfeier im Schloss Merchingen

Merchingen. Das Schloss Merchingen feiert vom 24. bis 26. März ein besonderes Jubiläum: Zum einen wird das 40-jährige Bestehen des Fördervereins und gleichzeitig 20 Jahre Dienstleistungsbetrieb gefeiert. Am Sonntag findet dann eine weitere Jubiläumsveranstaltung „50 Jahre Dorfsanierung“ mit Pflanzung einer Geburtstagslinde und einem Rückblick auf 50 Jahre Beispieldorfsanierung statt.

Das Schloss zu Merchingen ist das größte zusammenhängende Schlossgebäude im Neckar-Odenwald-Kreis. Es wurde im gleichen Zeitraum erbaut wie die Schlösser in Jagsthausen oder Bödigheim. Bereits 1000 Jahre nach Christi Geburt stand Merchingen unter der Herrschaft der Rotter von Aschhausen, heute ein Ortsteil der Gemeinde Schöntal.

Anlass für den Bau des Schlosses war eine Erbteilung im Jahre 1564, aus der Johann Erasmus von Aschhausen und seine Gemahlin Anna Katharina von Aschhausen, geborene von Reinberg, als neue Eigentümer des Gutes Merchingen mit einer Größe von rund 283 Hektar hervorgingen.

In verschiedenen Bauabschnitten wurde das Gesamtgebäude (Saalbau, Eckbau, Torbau und Wohnbau) in einer Bauzeit von rund 27 Jahren erstellt. Die erste Jahreszahl 1566 findet man über einem Kellereingang des Eckbaues. Die Wohngebäude wurden nachweislich in den Jahren 1574 bis 1576 gezimmert. In den Jahren von 1714 bis 1717 fanden unter Johann Friedrich von Berlichingen und seiner Frau Juliane von Gemmingen aufwendige Umbaumaßnahmen statt. Von nun an herrschten und bewohnten die Herren von Berlichingen bis in das Jahr 1848 das Schloss.

Die „Berlichinger“ zogen nach und nach weg und vermieteten ihre Schlossräume. So wurden in den Saalbauten beispielsweise Haferflocken produziert oder Wäscheklammern hergestellt. Der Tor- und Eckbau wurde als Gaststätte, Tanzcafé oder Asylbewerberunterkunft genutzt. Im Wohnbau befanden sich unter anderem ein Arzt, eine Sparkasse und Privatpersonen.

1964 tauschte die Gemeinde Merchingen den Saalbau und die entlang des Schlossgartens befindlichen Wirtschaftsgebäude gegen rund vier Hektar Wald. Der Gedanke war, in den Saalbau oder im Schlossgarten eine Sporthalle zu errichten. Zur damaligen Zeit war Friedrich Otterbach Bürgermeister von Merchingen.

Bauhof einquartiert

Die Wirtschaftsgebäude (Scheunen und Stallungen) wurden 1965 aufgrund ihres baufälligen Zustandes abgebrochen; in den Saalbau wurde der örtliche Bauhof einquartiert. Das Projekt „Sporthalle“ wurde verworfen. Nach der Gemeindereform 1972 wurde im Gemeinderat der neugegründeten Stadt Ravenstein immer wieder die Thematik „Verkehrssicherungspflicht“ bezüglich des zwischenzeitlich äußerst maroden gemeindeeigenen Schlossteils diskutiert.

Emil Otterbach, der seinerzeit Ortsvorsteher von Merchingen war und sich naturbedingt sehr mit dem „Merchinger Schloss“ identifizierte, gründete im März 1982 den „Förderverein Schlossausbau“.

Rührige Mitglieder

Dieser Verein, mit seinen rührigen Mitgliedern, renovierte dann sukzessive den Saalbau: Das Schloss wurde hierdurch einer neuen Bestimmung, auch mit Bewirtung von Gesellschaften, zugeführt. 1995 erwarb die Stadt Ravenstein schließlich den Tor- und Eckbau, der ab dem Jahr 2000 mit finanziellen Mitteln aus öffentlicher Hand und mit Unterstützung des nun umbenannten „Förderverein Schloss mit Heimatmuseum“ zu einem Schlosshotel umgebaut wurde. Nach dessen Fertigstellung im Jahre 2003 drängte das Regierungspräsidium Karlsruhe darauf die wirtschaftlichen Vereinsaktivitäten in einem Wirtschaftsbetrieb zu organisieren. Um das bürgerschaftliche Engagement nicht mit Füßen zu treten, wurde hierauf ein weiterer Verein, der Wirtschaftsverein „Dienstleistungsbetrieb Schloss Ravenstein“ gegründet.

Der eigentlich schönste Teil des Schlosses, der sogenannte „Wohnbau“, welcher bis vor wenigen Jahren im Eigentum der Herren von Berlichingen stand, wurde vor einigen Jahren von einer schweizerischen Hoteliersfrau erworben. Der geplante Umbau ist bisher noch nicht erfolgt und es steht immer noch leer. F