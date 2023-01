Erlenbach. Unter Punkt „Verschiedenes“ gab Bürgermeister Ralf Killian der Gemeinderatssitzung im Saal des Bürgerhauses bekannt, dass die Baugenehmigung für den geplanten Edeka-Einkaufsmarkt am 16. Dezember erteilt wurde. Mit den Bauarbeiten soll im Februar begonnen werden, wie auch die Maßnahme zum „Anschluss der Wasserversorgung an die NOW. Die Bauarbeiten an der Erweiterung des Baugebietes in Ballenberg sollen ebenfalls im Monat Februar beginnen, daran anschließend werden die Arbeiten an der Erschließung des Baugebietes in Erlenbach fortgesetzt, die bis spätestens im Mai beendet sein sollen.

„Jetzt geht es voran in Ravenstein“ sagte Killian und die im vergangenen Jahr getroffenen Beschlüsse werden jetzt umgesetzt. Weiterhin ist man, so der Bürgermeister, nach der Suche eines neuen Hausarztes in Ravenstein, die sich aber sehr schwierig gestaltet. Nach den Anfragen aus dem Gemeinderat, die auch den Winterdienst betrafen, schloss sich ein nichtöffentlicher Teil an. F