Oberwittstadt. Am Ende der letzten Gemeinderatssitzung des laufenden Jahres am Donnerstagabend im Gemeindehaus in Oberwittstadt blickte Bürgermeister Ralf Killian auf 2021 zurück – „ein Jahr der konzeptionellen Überlegungen und Planungen“.

In den Stadtteilen Ballenberg, Erlenbach und Merchingen wurden die Planungen für neue Baugebietserschließungen und in Erlenbach die Planungen für die Gewerbegebietserweiterung vergeben. Die vorbereitenden Planungen für die äußeren abwassertechnischen Erschließungen laufen parallel. Zudem kommen die Planungen für die Ansiedelung eines Lebensmittelmarktes voran, der am Ortsausgang in Merchingen entstehen soll.

Im Rahmen der Fortschreibung des Regionalplanes für die Metropolregion Rhein-Neckar wurden die zukünftigen baulichen Entwicklungen ausgearbeitet und gemeldet. Die Umbau- und Anpassungsmaßnahmen im Bereich Brandschutz für die öffentlichen Gebäude werden erarbeitet.

Machbarkeitsstudie vorgelegt

Eine Machbarkeitsstudie für die notwendige Erweiterung der Tageskinderstätte Entdeckerzwerge in Oberwittstadt wurde vorgelegt und diese gilt es jetzt planerisch umzusetzen. Die Grundschule in Merchingen wurde digitalisiert und auf Ihrer Zukunftsfähigkeit hin betrachtet. Die Beschaffung von mobilen Raumlüftungsanlagen ist erfolgt.

Zudem wurden die laufenden Flurneuordnungsverfahren vorangetrieben und die Maßnahmen im Bereich Generalwildwegeplan zum Abschluss gebracht, so der Bürgermeister.

Im Stadtteil Oberwittstadt konnten die Baumaßnahmen im Bereich der Uhland-, Hebel-, Herter- und Lessingstraße abgeschlossen werden. Die Planungen für den Radweg Unterwittstadt in Richtung Ballenberg laufen, ebenso die Platzgestaltungen an der Zentscheune in Ballenberg und am Gemeinschaftshaus Oberwittstadt.

Die ersten Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Bau des Kessachtalradwegs (2. Abschnitt) haben zwischenzeitlich begonnen. Weiter wurden die Planungen für den Hochwasserschutz in Ballenberg und Erlenbach wieder aufgenommen.

Die Aufweitung des Abwasserkanals im Nussbaumweg in Merchingen ist am Laufen und unter Beteiligung der Straßenbauverwaltung wird die Benno-Rüttenauer-Straße in Oberwittstadt überplant. Der Anschluss an den Nordostwürttembergische Wasserversorgungsverband (NOW) wurde vorangetrieben mit dem Ziel zukünftig sauberes Trinkwasser in ausreichender Menge bereitstellen zu können. Als Nebeneffekt kann dann auch ein kalkärmeres Trinkwasser geliefert werden.

Neben diesen vielen Projekten wurden auch Feldwegsanierungen in Merchingen und Erlenbach angegangen. Wie der Bürgermeister in seinen Ausführungen weiter sagte, wurde für den Stadtteil Merchingen ein Stadtentwicklungskonzept in Auftrag gegeben und zur Förderung eingereicht. In der zweiten Planungsphase werden die Betroffenen in die weiteren Planungen eingebunden. Bürgermeister Killian erwähnte auch, dass die Innenräume im Rathaus mit einem Anstrich versehen wurden. Die Spielplätze und sonstige Flächen der Stadt wurden durch ehrenamtliches Engagement unter Beteiligung der Ortschaftsräte und freiwilligen Helfern im abgelaufenen Jahr aufgewertet.

Eingegangene Spenden, wofür Bürgermeister Killian allen Spendern dankte, wurden für den entsprechenden Verwendungszweck eingesetzt. 2021 blickte die Stadt Ravenstein auf ihr 50-jähriges Bestehen zurück. „Leider konnten wir es nicht gebührend feiern.“ Die geplante Veranstaltung am 4. Dezember musste aufgrund der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt werden.

Abschließend bedankte sich Killian bei den Mitgliedern des Gemeinderates, den Ortsvorstehern und Ortschaftsräten für die zielführende Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr.

Ausblick

In seinem Ausblick ging er „vorausschauend“ auf die geplanten Projekte ein, die man im kommenden Jahr verwirklichen möchte. Dies sind die Erschließung des Baugebietes „Matzenklinge“ II in Merchingen, das Baugebietes „Kirchberg“ in Erlenbach, das Baugebiet „Wasserstube“ in Ballenberg sowie des Gewerbegebietes Rot II in Erlenbach. Zudem sind Tiefbauarbeiten in der Benno-Rüttenauer-Straße in Oberwittstadt vorgesehen wie auch der Anschluss an die NOW mit Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt. Darüber hinaus soll die Wasserversorgung in Merchingen durch einen Ringschluss verbessert werden.

Neben dem Ausbau des Kessachtalradweges ist auch der Ausbau des Radweges von Unterwittstadt nach Ballenberg vorgesehen wie auch die Neugestaltung des Vorplatzes Zehntscheuer in Ballenberg.

Ein weiteres Thema ist die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes in Merchingen. In den Stadtteilen Oberwittstadt und Unterwittstadt ist die Sanierung von Feldwegen vorgesehen.

Ein großes Projekt ist auch die Planung und Erweiterung der Kindertagesstätte „Entdeckerzwerge“ in Oberwittstadt mit Schaffung einer Übergangslösung. Zudem soll mit der Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden begonnen werden.

Die Einrichtung neuer Urnengräber ist ebenfalls ein Thema wie die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) mit der Digitalisierung der Verwaltung.

Geplant ist auch die Erneuerung der WC-Anlagen im Rathaus und die Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2019.

Zum Abschluss seines Berichtes nutzte Bürgermeister Killian die Gelegenheit und bedankte sich bei allen ehrenamtlich Engagierten, den Mitgliedern des Gemeinderates, der Ortschaftsverwaltungen, den Aktiven in den Vereinen und Kirchengemeinden, den Angehörigen in den Feuerwehren, den Ehrenamtlichen im Arbeitskreis Asyl sowie bei allen weiteren ehrenamtlichen Akteuren für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Stadt.

In seinen Dank schloss er auch die Mitarbeiter der Stadt Ravenstein mit ein.