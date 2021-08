In Vereinsheime eingebrochen

Ravenstein. Unbekannte verschafften sich nach Angaben der Polizei am vergangenen Wochenende unbemerkt Zutritt zu mehreren Vereinsheimen in Ravenstein. Zwischen Freitag und Sonntag stiegen die Täter in die Sportheime im Nußbaumweg in Merchingen und in der König-Albrecht-Straße in Ravenstein-Ballenberg ein. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist bislang noch unklar. Ebenfalls machten sich die Einbrecher über einen auf dem Parkplatz des Sportplatzes im Nußbaumweg in Merchingen abgestellte Sattelzugmaschine her. Die Täter brachen zwei Kraftstofftanks auf und pumpten den darin befindlichen Diesel ab. Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können oder in den Bereichen rund um die Vereinsheime eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, sollen sich beim Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06281/9040, melden.

