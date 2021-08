Hüngheimer Bebauungsplan soll überprüft werden

Merchingen. Mit einer Schweigeminute gedachte der Ravensteiner Gemeinderat zu Beginn der Sitzung Günter Blau (ehemaliger Ortschafts- und Gemeinderat aus Hüngheim), Konrad Karlein (ehemaliger Bürgermeister, Ortschafts- und Gemeinderat aus Oberwittstadt) sowie Werner Gramling (ehemaliger Gemeinderat aus Merchingen) die in den letzten Tagen verstorben waren, und die in der Stadt Ravenstein viele Jahre ein Ehrenamt ausübten.

Fünf Bauanträge

Die Beratung und Beschlussfassung zu fünf vorgelegten Bauanträgen folgte. Beim ersten Bauantrag zum Neubau einer gewerblichen Lagerhalle auf Gemarkung Hüngheim stimmte der Gemeinderat einstimmig zu. Eine rege Diskussion gab es beim nächsten Antrag zum Neubau eines Wohnhauses mit Einliegerwohnung und Carport in der Richard-Strauß-Straße in Hüngheim. Das geplante Wohnhaus soll ein Pultdach mit einer Neigung von 22 Grad, statt der im Bebauungsplan angeordneten 30 bis 48 Grad erhalten. Um diese Änderung ausführen zu können, beantragte der Bauherr eine Befreiung.

Merchingens Ortsvorsteherin Anne-Katrin Kämmer regte eine Überprüfung des seit 25 Jahren in Hüngheim bestehenden Bebauungsplanes an. Man solle sich bei der Stadt darüber Gedanken machen, ob man in der heutigen Zeit an damals getroffenen Vorgaben festhalten möchte, da diese ihrer Meinung nach nicht mehr zeitgemäß seien. „Die Verwaltung werde sich dem Vorschlag annehmen“, sicherte Bürgermeister Ralf Killian zu.

Noch keine Entscheidung

Ortsvorsteher Steffen Ehmann meinte, dass der Ortschaftsrat über den vorgelegten Bauantrag noch keine Entscheidung treffen konnte. Er persönlich werde aber die Entscheidung des Gemeinderats mittragen. Seiner Meinung nach, solle man aber an der vorgegebenen Linie des Bebauungsplans festhalten und diese bewahren. Die Verwaltung machte den Vorschlag, dem vorgelegten Bauantrag in dieser Form nicht zuzustimmen. Der Gemeinderat folgte diesem Vorschlag mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung mehrheitlich.

Dem vorgelegten Bauantrag zum Neubau eines Gartenhauses mit Garage auf zwei Grundstücken in Merchingen wurde unter der Auflage der Baulast zugestimmt. Keine Einwände hatte der Gemeinderat beim nächsten Antrag zum Neubau einer Fertiggarage und eines Geräteschuppens auf der Gemarkung Oberwittstadt. Aufgrund der Lage im Gelände kann der geringen Bebauung außerhalb des Baufensters zugestimmt werden.

Auch dem letzten Bauantrag, der Umnutzung einer Scheune zu Wohnraum mit Sanierung des Wohnhauses und Einbau von zwei Dachgauben auf Gemarkung Oberwittstadt gab der Gemeinderat seine Zustimmung.

Unter dem Punkt „Informationen/Anfragen“ gab Bürgermeister Killian den Bericht über die allgemeine Finanzprüfung der Jahre 2014 bis 2018 bekannt. Die Bestätigung durch das Landratsamt wurde erteilt.

Weiteres Thema war die geplante Baustraße bei der weiteren Erschließung des Neubaugebietes „Matzenklinge“ in Merchingen. Der von Ortsvorsteherin Anne-Katrin Kämmer vorgetragene Wunsch werde, wie der Bürgermeister zusicherte, von der Verwaltung geprüft und wenn möglich realisiert.

