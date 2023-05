Hoher Sachschaden bei Unfall auf der A81

Ravenstein. Zwischen Osterburken und Boxberg verursachte ein bislang Unbekannter auf der Bundesautobahn 81 am Freitagabend einen Unfall, bei dem zwei weitere Pkw beschädigt wurden. Der Unbekannte fuhr gegen 22 Uhr in Richtung Würzburg und kam aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit drei Warnbaken sowie der Mittelschutzplanke und fuhr einfach davon. Die durch den Unfall auf die Straße geschleuderten Warnbaken wurden von zwei weiteren Pkw überfahren, so dass diese ebenfalls beschädigt wurden. Insgesamt hinterließ der Flüchtige einen Sachschaden von geschätzten 10 000 Euro. Aufgrund der Spurenlage wird derzeit von einem Lkw als Unfallverursacher ausgegangen.

