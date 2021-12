Heiligabend nicht am Lindenplatz

Ravenstein. Der Gottesdienste an Heiligabend kann entgegen der Ankündigung, nicht als Open-Air-Gottesdienst auf dem Lindenplatz gefeiert werden, teilt das Pfarramt mit. Die vielen Zugänge zum Lindenplatz, die beschränkt werden müssten, die gebotene und zeitlich intensive Teilnehmererfassung vor Beginn der Veranstaltung sowie die Pflicht, Abstände auszuweisen, machen es personell unmöglich, alle geltenden Corona-Bestimmungen umzusetzen.

Deshalb habe man sich für ein kleineres Format entschieden: Der Gottesdienst um 15.30 Uhr wird in der Kirche stattfinden. Es wird kein Krippenspiel geben, sondern eine Sprechmotette, die eher einem Erwachsenenformat entspricht.

Telefonische Anmeldung nötig

Dazu ist eine Anmeldung vorab im Pfarramt telefonisch oder per E-Mail nötig. Die Besucheranzahl ist auf 60 Personen begrenzt. Ohne Anmeldung kann kein Einlass gewährt werden. Es gilt die Maskenpflicht, Gemeindegesang ist in diesem Gottesdienst nicht möglich. Das Pfarramt verweist auf die weiteren Gottesdienst-Angebote über Weihnachten sowie den Jahreswechsel. Am Ersten Weihnachtsfeiertag ist um 10 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Dr. Reizel (ohne Abendmahl), am Zweiten Weihnachtsfeiertag ist kein Gottesdienst.

Am Donnerstag, 30. Dezember ist um 16 Uhr Gottesdienst im Seniorenheim GERAS (nur Heimbewohner).

