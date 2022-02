Grünes Licht für Lebensmittelmarkt

Ravenstein. Mit vier überaus wichtigen Tagesordnungspunkten befasste sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend im Dorfgemeinschaftshaus in Oberwittstadt. Zum einen brachte er den Bauantrag zur Errichtung eines Lebensmittelmarktes auf den Weg, verabschiedete den ausgeglichenen Haushaltsplan 2022, der sehr gute Zahlen aufweist und beschloss jeweils, nach einer Neukalkulation, eine Änderung der Wasserverbrauchs- und Abwassergebühren, die beide rückwirkend zu Jahresbeginn, 1. Januar sinken werden, was eine gute Nachricht für die Bevölkerung Ravensteins bedeutet.

104 Pkw-Parkplätze

Zunächst befasste sich das Gremium mit dem Bauantrag zur Errichtung eines Lebensmittelmarktes auf den Grundstücksteilflächen der Flurstücke 2025 und 2026 der Gemarkung Merchingen. Wie Bauamtsleiter Timo Behm, der diesen Punkt vorstellte, in seinen Erläuterungen sagte, soll ein Lebensmittelmarkt mit Bäcker-Café gebaut werden. Dazu sollen für 104 Pkw-Parkplätze entstehen sowie für 28 Fahrräder angelegt werden. Auf dieser Fläche verteilt werden drei Einkaufswagenboxen errichtet. Das Gebäude wird aus nicht brennbaren Materialien wie Stahlbeton und Mauerwerk errichtet. Das Dach wird eine Holzleimbinderkonstruktion mit Trapezblech inklusive Dämmung und Abdichtung – widerstandfähig gegen Flugfeuer – erhalten.

Die Beheizung des Gebäudes erfolgt über Gewerbekälte und Multi-Split-Anlage, Heizung der Nebenräume und des Backshops erfolgt mittels Elektroheizkörper. Als haustechnische Anlage wird eine Lüftungsanlage installiert. Besondere Einwirkungen auf Angestellte und Nachbarschaft durch Schallemissionen, so der Bauamtsleiter, werden nicht erwartet. Die Lagerung und Verwertung wassergefährdeter Stoffe sei nicht zu erwarten.

Für das Bauvorhaben werde derzeit ein Bebauungsplan erstellt. Alle Bauweisen und Vorgaben des Bebauungsplanes werden mit diesem Bauvorhaben eingehalten. Der neue Markt wird eine Länge von 72 Metern und eine Verkaufsfläche von 1370 Quadratmetern haben.

Gelände erworben

Wie Bürgermeister Ralf Killian auf Nachfrage aus dem Gemeinderat sagte, wurde das Baugrundstück bereits vom Investor erworben. Ohne Wortmeldungen beschloss der Gemeinderat dem Bauantrag zuzustimmen, sofern die Voraussetzungen des Bebauungsplans Sondergebiet Lebensmittelmarkt vorliegen und eingehalten werden. F