„Grünes Licht“ für den Neubau

Ballenberg. Bereits mehrmals befasste sich der Gemeinderat mit der erneuten Behandlung des Bauantrages zum Neubau eines Mehrfamilienhauses auf einem Grundstück in Merchingen. In der letzten Sitzung wurde dieser Punkt vertagt mit dem Beschluss, der Gemeinderat möge eine Vor-Ort-Begehung vornehmen, um den Sachverhalt des Bauantrages zu klären, die nunmehr gemeinsam stattfand, an dem auch der Architekt und der Bauherr teilnahmen. Somit konnte sich der Gemeinderat vor Ort eine eigene Meinung bilden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gebäude umgeplant

Gegenüber dem ersten zum nunmehr jetzt neu zu behandelnden Antrag wurde eine Umplanung des Gebäudes vorgenommen, sagte Bauamtsleiter Timo Behm in seinen Erläuterungen bei der Sitzung im Bürgerhaus in Ballenberg. Nach wie vor wird eine Befreiung, eine Abweichung von der festgelegten Kniestockhöhe, zulässig ist nach dem bestehenden und gültigen Bebauungsplan talseits 30 Zentimeter auf 1,95 Zentimeter beantragt. Hierüber müsse der Gemeinderat noch eine Entscheidung treffen.

Alter Plan

Ortsvorsteherin Anne-Katrin Kämmer sagte, dass der bestehende Bebauungsplan bereits 50 Jahre alt, aber heute immer noch aktuell ist. Der Ortschaftsrat Merchingen ist nach wie vor der Meinung, dass bei diesem Bauvorhaben die noch gültigen Bauvorschriften, trotz erfolgter Umplanung, nach wie vor nicht eingehalten werden, weshalb er den Antrag ablehne. Man sei grundsätzlich nicht gegen den Bau eines Mehrfamilienhauses aber die Größe des Gebäudes passt einfach nicht in die dortige Umgebung.

Mehr zum Thema Gemeinderat Ravenstein Lebensmittelmarkt nimmt letzte Hürde Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Energiewende Solaranlagen auf den Dächern in Wertheims Altstadt möglich Mehr erfahren

Sollte der Bau so wie beantragt erfolgen, sehe man weitreichende Folgen für den Stadtteil Merchingen. Nachdem es keine Wortmeldungen mehr gab, bat Bürgermeister Killian um Abstimmung. Mit vier Nein- und acht Ja-Stimmen stimmte der Gemeinderat den Änderungen zum Bauantrag zum Neubau eines Mehrfamilienhauses zu.

Schnell abgehandelt war der nächste vorgelegte Bauantrag zur Einfriedung von Grundstücken mit einer Stützmauer, ebenfalls in Merchingen.

Wie Timo Behm sagte, sind im Bebauungsplan nur Zäune und lebendige Einfriedung zugelassen. Beantragt wird nunmehr eine Mauer anstatt des Zaunes. Dem vorgelegten Bauantrag wurde zugestimmt. Die Mauer darf aber nicht höher als 70 Zentimeter sein.

Beim nächsten Punkt informierte ebenfalls Behm über eine Bauvoranfrage zur Errichtung einer neuen Maschinenhalle mit Änderung des Daches der alten Scheune in Ballenberg.

Wie Behm ausführte, werden hier keine Befreiungen des Bauherrn beantragt. Der Ortschaftsrat Ballenberg hat der Bauvoranfrage prinzipiell zugestimmt. Ein Beschluss war nicht zu fassen.

Ein Bauantrag wird nunmehr folgen. F