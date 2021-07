Großprojekt in Oberwittstadt wird bald abgeschlossen

Oberwittstadt. Langsam gehen die Bauarbeiten an der größten Baustelle in Oberwittstadt dem Ende entgegen. Zurzeit werden im letzten Bauabschnitt, in der Lessingstraße die restlichen Kabel verlegt. Auf der linken Seite der Straße wurde mit dem Setzen der Bordsteine begonnen. Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, werden auf der rechten Straßenseite die Bordsteine gesetzt und der Gehweg ausgebaut.

Parallel zum Ausbau der Lessingstraße wurde nun mit den Bauarbeiten zum Ausbau des Parkplatzes an der Kirche begonnen. Die Asphaltarbeiten in der Lessingstraße sind für Mitte August geplant, dann sollte das Großprojekt, nach mehr als zwei Jahren Bauzeit, abgeschlossen sein. Die Baukosten des Großprojekts belaufen sich auf rund 1,7 Millionen Euro. Bild: Helmut Frodl